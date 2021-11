Sette cuccioli abbandonati in A14 nel Foggiano, salvati dalla polizia

Foggia, 29/11/2021 – Nel tardo pomeriggio del 27 novembre u.s., vicino all’area di servizio “Torrefantine est”, nel territorio del comune di Chieuti (FG), sono stati ritrovati da avventori del bar, dei cuccioli e consegnati al personale lì in servizio, che ha immediatamente contattato il Centro Operativo della Polizia Stradale di Pescara. Per gli agenti della Sottosezione di Vasto Sud, arrivati sul posto, un’altra situazione particolare da gestire: sette cagnolini, di circa 10 giorni, affamati e bisognosi di cure, abbandonati alle intemperie e destinati ad una brutta fine, se non avessero avuto il soccorso necessario.

Attivato il servizio veterinario della ASL di Foggia, i cuccioli sono stati visitati, rifocillati e affidati ai responsabili dell’ENPA di Torremaggiore (FG), che se ne farà carico, cercando anche di affidarli a famiglie disponibili.