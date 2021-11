VolaGinoLisa: aderisce anche Rotice al “Patto di Unione per la Capitanata”

Statoquotidiano.it, Foggia, 29 novembre 2021. Si è concluso da poche ore l’incontro “Patto di Unione per la Capitanata: Aeroporto Gino Lisa di Foggia” promosso e organizzato dal Comitato VolaGinoLisa, presso La Camera di Commercio di Foggia.

“L’obiettivo è quello di perfezionare un’azione che ha avuto inizio il 15 novembre scorso durante l’evento “La Capitanata si Unisce” con la sottoscrizione di un documento di intenti”, sottolinea il Presidente Prof. Sergio Venturino.

“Con i lavori svoltisi oggi, i firmatari del documento, condividendo pienamente i contenuti e le finalità, si sono impegnati ad intraprendere e concretizzare azioni finalizzate a rendere lo scalo di Foggia pienamente operativo”, continua Venturino.

“I partecipanti hanno costituito ed approvato il board, Tavolo di regia, che coinvolge figure con competenze personali, professionali, politiche e istituzionali atte al raggiungimento degli obiettivi”.

Al Board, coordinato dal Comitato VolaGinoLisa, hanno partecipato:

Europarlamentari di Capitanata:

FURORE MARIO

CASANOVA MASSIMO

Parlamentari di Capitanata:

NATURALE GISELLA

PELLEGRINI MARCO

LOVECCHIO GIORGIO

ANGIOLA NUNZIO

TASSO ANTONIO

MENGA ROSA

FARO MARIA LUISA

Consiglieri Regionali di Capitanata:

DE LEONARDIS

SPLENDIDO

BARONE ROSA

GATTA GIANDIEGO

TUTOLO ANTONIO

Sindaci della Provincia di Foggia:

NUNNO VINCENZO (BOVINO)

ROTICE GIANNI (MANFREDONIA)

GATTA NICOLA (CANDELA e come Presidente della Provincia)

NOBILETTI GIUSEPPE (VIESTE)

PITTA GIUSEPPE (LUCERA)

Presidente del Parco Nazionale del Gargano:

PAZIENZA PASQUALE

Presidente della Camera di Commercio:

GELSOMINO DAMIANO (Anche come Presidente Confcommercio)

Confederazioni/Associazioni:

SCHIAVONE FILIPPO / CONFAGRICOLTURA

MICHELE D’ALBA / IMPRESA PUGLIA

NUNZIANTE ANTONIO / CNA

CARIGLIA RAFFAELE / RETE IMPRESE SUD

CALABRESE CARLA / CONFCOOPERATIVE FOGGIA

NOTARANGELO GINO / FEDERALBERGHI

COLDIRETTI

Associazioni Civiche:

FRATTAROLO GIUSEPPE / CONFGUIDE-DAUNIA TUR

VITULANO ANNAMARIA/ AGIAMO MANFREDONIA

GAUDIANO CESARE / AICS

APRILE LUCIA / SOCIETA’ CIVILE

Ordini Professionali:

DE SANTIS MARIA ROSARIA / INGEGNERI ARCHITETTI

SENERCHIA PIPPO / COMMERCIALISTI

DI MOLA GIANPIETRO /AGRONOMI

Professionisti:

BORGESE FRANCESCO

D’ACUNIO RUGGERO

BACCHELLI FRANCESCO

Imprenditori:

LEONE MASSIMO

PORRECA FABIO

GUZZETTI STEFANO

LIGUORI MARIA PIA

SINIGAGLIA MILENA

Imprenditori Turistici:

MANZIONNA LUIGI

NOBILETTI MARIELLA

GUGLIELMI MARIA

Sindacati:

CGIL

PIACQUADDIO LEONARDO /CISL

RICCI GIANNI /UIL

CATANEO VINCENZO /CONFSAL

“Si sono costituiti, infine, i gruppi di lavoro per le singole aeree di intervento, elencate e mostrate durante l’incontro; ciascun gruppo nominerà un suo coordinatore che si interfaccerà con il Board per gli aggiornamenti sullo stato dell’arte delle azioni prese in carico“, conclude il Presidente del Comitato VolaGinoLisa.

A cura di Gianluigi Cutillo, Foggia, 29 novembre 2021