Ammenda o punti di penalizzazione: ecco cosa rischia la Juve

FOGGIA, 29/11/2022 – La Procura federale ha in mano da due giorni le carte dell’inchiesta Prisma: valuterà se ci sono gli estremi per la riapertura dell’indagine e potrebbe essere determinante il nuovo filone stipendi. Ecco le sanzioni previste dal Codice di giustizia sportiva in caso di variazioni nel bilancio: c’è anche l’ipotesi retrocessione. Lo riporta la Gazzetta.

Il terremoto Juventus potrebbe avere effetti importanti anche dal punto di vista sportivo. La domanda che si fanno i tifosi bianconeri (ma anche gli altri…) è sempre la stessa: che cosa rischia il club in campionato? Immediatamente dopo la chiusura indagini dell’inchiesta Prisma, la Procura federale ha chiesto gli atti, che sono arrivati giusto due giorni fa.

Il procuratore capo Giuseppe Chiné deve ora analizzarli, pagina dopo pagina, per capire due cose fondamentali: se ci siano gli estremi per la “procedura per revocazione” della sentenza che in Corte federale d’Appello aveva assolto gli undici club e i 59 dirigenti sotto accusa per il caso plusvalenze, tra cui gli juventini, e quelli per l’apertura di un nuovo fascicolo sulla questione delle scritture private tra club e giocatori.