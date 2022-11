Dash 2 Trade offre funzionalità mai viste nel mercato delle criptovalute

Cos’è e perché conviene investire in D2T nel 2022

Gli investitori esperti si affidano a strumenti analitici e approfondimenti in tempo reale per prendere decisioni intelligenti sul trading. Senza questi sarebbe infatti difficile vedere l’intero mercato nel suo insieme, in modo da poter identificare le opportunità da cogliere.

Nell’investimento azionario tradizionale, per esempio, strumenti e approfondimenti come questo sono in circolazione da anni, ben prima dell’avvento degli smartphone. Sfortunatamente, piattaforme e strumenti non hanno raggiunto il mercato delle criptovalute, lasciando gli investitori in preda a sistemi e strumenti sconnessi, che però cercavano di aiutarli a prendere decisioni di investimento intelligenti.

Dash 2 Trade (D2T) è una nuova piattaforma di social trading e analisi crypto a livello mondiale, che sta rendendo più facile per gli investitori prendere le stesse decisioni informate per le crypto che sono stati sempre in grado di prendere nel mondo degli investimenti tradizionali.

Di seguito, approfondiremo cos’è D2T e perché è necessario affrettarsi a investire in questo entusiasmante progetto, in forte espansione nel 2022. Dato che in molti ancora fanno fatica a comprendere come comprare criptovalute, i creatori di Dash 2 Trade hanno messo a disposizione degli utenti una guida su come comprare D2T che può essere raggiunta al link seguente.

>>>Acquista Dash2Trade ora<<<

Al passo con il mercato delle criptovalute

Una delle maggiori sfide che gli investitori in criptovalute devono affrontare, nel prendere decisioni intelligenti, è il dover approfondire tantissimi progetti diversi che spuntano ogni giorno sul mercato. Anche se si muove alla velocità della luce, fino a ora non ci sono stati strumenti per aiutare gli investitori a tenere il passo con tutti i cambiamenti in atto.

Quello delle criptovalute è infatti un mercato che cambia in un attimo, molto più di quello tradizionale. La volatilità e la velocità di questo mercato rendono fondamentale, per gli investitori, vedere tutti i dati di cui hanno bisogno in tempo reale, poiché prendere una decisione, anche con un minuto di ritardo, può creare grossi problemi.

Dash 2 Trade consente agli investitori di prendere queste decisioni di trading in base alle informazioni che mette a disposizione.

>>>Acquista Dash2Trade ora<<<

Dare potere gli investitori in criptovalute con approfondimenti di mercato

Ci sono molte informazioni diverse che D2T fornisce ai trader che lo utilizzano: alcune delle funzionalità includono l’annuncio di prevendite, nuovi listing sugli exchange, metriche social e indicatori tecnici. Gli utenti sono in grado di personalizzare le loro strategie e di testarle in modo virtuale prima di procedere col trading vero e proprio.

L’innovativo sistema di punteggio, fornito sia per le prevendite sia per le ICO, è una delle parti più utili della piattaforma D2T: questo perché si tratta di alcune delle opportunità di investimento più interessanti sul mercato.

Non tutte le prevendite sono uguali, per cui è importante ottenere informazioni preziose per sapere su quali vale la pena investire e quali invece sono da lasciar stare. Dash 2 Trade aiuta gli investitori a farlo, fornendo metriche e informazioni che aiutano i trader a valutare se una nuova prevendita è valida o meno.

Il team di D2T esegue il punteggio manuale dei progetti in base a metriche chiave: questo aspetto aggiunge un tocco personale, che le piattaforme di software automatizzate non possono fornire e aggiunge valore extra all’ecosistema Dash 2 Trade.

>>>Acquista Dash2Trade ora<<<

Impara le strategie di trading da altri investitori in criptovalute

Dash 2 Trade porta gli investimenti in criptovalute a fare un ulteriore passo avanti, infatti aiuta gli utenti a imparare da altri investitori che la pensano allo stesso modo, attraverso una piattaforma di social trading. Attraverso questo ecosistema, gli utenti sono in grado di condividere i propri approcci al mercato delle criptovalute, il che consente quindi ad altri di adottare potenzialmente alcune di queste strategie.

La dashboard D2T fornisce approfondimenti di analisi social e on-chain, consentendo agli utenti di individuare coin specifiche, che potrebbero assistere a un cambio significativo del loro prezzo. Più che da altri settori di investimento, le criptovalute sono influenzate dai movimenti socio-culturali: i segnali sociali, quindi, diventano uno dei fattori più importanti in questo campo, poiché il valore è guidato in modo significativo prima di tutto dalla percezione, mentre i fattori tecnici sono da mettere al secondo posto: l’esatto opposto di ciò che accade nel trading azionario.

Questo è il motivo per cui è così importante che Dash 2 Trade fornisca queste statistiche social: gli utenti possono così vedere dove si svolgono le discussioni attive su token specifici e su cosa vertono. Ciò aiuterà i trader a prendere decisioni informate, basate sull’attività di progetto/token sui social media, sul sentiment generale sui token e sull’attività degli sviluppatori per i progetti.

Un altro aspetto molto apprezzato nella sezione social di D2T è la gara settimanale nel fare previsioni. Le gare sono gratuite e i vincitori di ogni settimana riceveranno un premio in D2T. Ciò rende gli investimenti non solo divertenti, ma consente agli utenti di provare diverse strategie e comunicare con altri investitori, il tutto in nome di un solido trading di criptovalute.

>>>Acquista Dash2Trade ora<<<

Investi in Dash 2: fai trading dall’inizio

Dash 2 Trade è un prodotto del tutto nuovo, per un mercato che aveva un enorme bisogno di un prodotto del genere. Sempre più investitori stanno entrando nel mercato delle criptovalute, ma ciò non significa che abbiano a disposizione le stesse informazioni e strumenti che hanno nel mercato azionario.

Questo è il momento migliore per investire in D2T perché è un progetto all’inizio. Dash 2 Trade è attualmente nella sua fase di prevendita 2, con un prezzo di $ 0,05, un aumento del 5% rispetto alla fase precedente. Il prezzo aumenterà ancora nelle fasi successive.

>>Acquista Dash2Trade ora<<<

(nota stampa)