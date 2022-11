Foggia, sgomberati 2 alloggi popolari occupati abusivamente

insieme a personale dei Servizi sociali comunali e ai mezzi di soccorso del 118. Lo riporta Foggia Città Aperta. Lo sgombero sta avvenendo in maniera tranquilla, senza alcun momento di tensione. Si conferma così quanto annunciato nei giorni scorsi dal prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, che aveva parlato di sgomberi che sarebbero proseguiti nei giorni successivi “secondo gli obiettivi prefissati in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.