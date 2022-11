Ilary Blasi dimentica Totti con l’imprenditore tedesco Bastian

BOLOGNA, 29/11/2022 – (agenzia dire) Era solo questione di tempo: a quanto pare anche Ilary Blasy ora ha un nuovo amore. Lo rivela il settimanale di Gossip ‘Chi’, che dedica a Ilary e al suo nuovo flirt un servizio nel numero in edicola domani, 30 novembre. La showgirl è stata immortalata all’aeroporto di Zurigo con la sua nuova fiamma, che sarebbe appunto un imprenditore tedesco di successo e si chiama Bastian.

UN WEEKEND D’AMORE IN UN CENTRO BENESSERE

I due sono stati fotografati all’aeroporto tedesco in atteggiamenti amorosi (baci e abbracci) che non lasciano dubbi sulla nascita di un sentimento tra i due. A quanto riporta Chi nelle anticipazioni, la conoscenza tra Ilary e Bastian sarebbe recente. Lui, statuario, è un imprenditore e vive a Francoforte. Le foto all’aeroporto di Zurigo sono legate al weekend di passione e relax che i due avrebbero tascorso in un hotel con centro benessere.

La separazione da Francesco Totti risale a cinque mesi fa, cinque mesi nei quali si è poi scatenata una ‘guerra’ tra i due, a livello legale ma anche a suon di dichiarazioni apparse nei giornali e i messaggi (indiretti o meno) lanciati sui social network. Lui, non molto dopo la separazione, è stato avvistato in pubblico con la modella Noemi Bocchi (la storia tra i due era chiacchierata da tempo e potrebbe essere uno dei motivi all’origine della rottura). Più di recente ha fatto cadere le remore e si è sentito libero di non nascondersi più e apparire con lei anche in occasioni mondane. (www.dire.it)