Manfredonia, ecco la nuova squadra Fp Cgil in Sanitaservice Foggia

MANFREDONIA – Una grandissima partecipazione ha caratterizzato l’Assemblea Provinciale degli iscritti FP Cgil della Sanitaservice Foggia, che si è tenuta nella sala conferenze dell’Ospedale San Camillo di Manfredonia. Gli interventi e i temi affrontati sono stati davvero molti.

E’ stato Michele Matera, rieletto nel nuovo Comitato degli iscritti, ad aprire i lavori e a illustrare i punti di discussione che andranno a caratterizzare le attività congressuali del prossimo 15 dicembre.

A Massimo Campanaro, in qualità di coordinatore, è toccato il compito di sintetizzare le attività portate a termine nell’ultimo quadriennio. Gli ultimi quattro anni di impegno sindacale all’interno della Sanitaservice Foggia hanno affrontato anche il dramma della pandemia. La relazione finale, invece, è stata affidata ad Angelo Ricucci della segreteria regionale, che ha risposto agli interventi, dettagliando le questioni emerse nel dibattito. Sono stati anni di grande lavoro, nel segno del secondo Contratto Integrativo Aziendale (unica Sanitaservice a ottenerlo), ma sono state anche ottenute le indennità assegnate secondo criteri oggettivi, senza dimenticare il grande risultato centrato con l’ottenimento del full time per i colleghi del Cup e Contact-Center.

Con l’elezione del nuovo Comitato degli Iscritti, questa è la composizione del nuovo direttivo: Massimo Campanaro è stato confermato Coordinatore, Michele Matera con l’incarico di RSA per autisti/soccorritori, a Lucia Orlando l’incarico di RSA per soccorritori, Marco Lacasella di RSA per i manutentori e Francesco Valentino per l’incarico di RSA per gli ausiliari pulitori. Nuove leve invece sono Samuele Zichella con l’incarico di RLS Aziendale, Alberto Urbano con l’incarico di RSA per gli ausiliari alla persona, Alessia Saponaro con l’incarico di RSA per il Cup e il Contact-Center, Maria Teresa Valente con la delega alla comunicazione e informazione, Pio Paolicelli con la delega ai servizi informatici, Giuseppe Falcone E Antonio Miucci con l’incarico di RSA zona di Manfredonia, Pietro Voto con l’incarico di RSA zona Gargano e Agostino Vasciaveo con la delega nel settore giuridico.