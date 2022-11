Orta Nova, degrado diffuso: è la denuncia di Fratelli d’Italia locale e di vari cittadini

Orta Nova, 29 novembre 2022 – Rifiuti disseminati in alcune strade, dissesti, buche, incuria diffusa in uno stato diffuso di sbando e abbandono.

Lo rilevano foto e commenti di gente comune, ortesi, ma anche esponenti delle forze politiche all’opposizione.

A levare la sua voce, nelle scorse 48 ore su Facebook, anche Dino Tarantino, l’ex sindaco ora consigliere di minoranza e rappresentante di punta della sezione locale di Fratelli d’Italia: “Cumuli di immondizia dappertutto; quartieri al buio; pali caduti e mai sostituiti; erbacce che crescono ovunque; assenza di raccoglitori per deiezioni canine; topi morti e lasciati giacere in strada per diversi giorni; anarchia su viabilità e parcheggi; carenza di segnaletica stradale orizzontale e verticale; semafori non funzionanti; strade principali e non con grosse buche e rischiose per persone e mezzi.

Mancano i servizi essenziali: il servizio di Guardia Medica è presente a singhiozzo, specie nei giorni festivi, creando criticità e seri problemi ai cittadini bisognosi di cure. I bagni pubblici chiusi privano i cittadini di un servizio indispensabile”

E le responsabilità dello sfacelo rilevato, a detta del medico politico Tarantino, sembrerebbero essere riconducibili “all”amministrazione Lasorsa: amministrazione fantasma, incapace, inetta!”, e, continua Tarantino, “in realtà, c’è molto malcontento tra la popolazione, tanti cittadini vorrebbero far sentire la loro voce: ma a chi? all’ammistrazione fantasma?”.

La soluzione sarebbe solo una per il consigliere di destra: “Devi convincerti, Sindaco, che quanto fatto finora (ammesso che qualcosa sia stato fatto) non ha funzionato!

Le promesse in campagna elettorale si sono volatilizzate.

I cittadini però non dimenticano e non sono affatto contenti per come vanno le cose.

Non è concepibile, Sindaco, che tu viva il tuo ruolo istituzionale lontano dai problemi della gente.

Non sei mai presente tra i cittadini e mai ti fermi ad ascoltare le loro esigenze e le criticità in cui versa la nostra comunità.

Il paese non ha visto la svolta che si auspicava e tu, Sindaco, ne porti la piena responsabilità.

Se davvero vuoi bene al tuo paese, se davvero vuoi farlo ripartire, abbi un sussulto di dignità e di responsabilità: DIMETTITI!”.

Il degrado generale rilevato, tuttavia, sarebbe imputabile anche a incuria e superficialità di cittadini poco attenti alla cura dello spazio comune e che non considerano che, eventuali conseguenze inquinanti sul territorio si ripercuoteranno su tutti, non solo su alcuni, prima o dopo.

Segnalazioni a questo proposito arrivano da alcuni cittadini a Statoquotidiano, ed emergono anche dalla lettura degli interventi sulle varie pagine Facebook dedicate a Orta Nova, come “Cosa non va ad Orta Nova”.

Un sussulto di orgoglio ed una coscienza rispettosa del proprio ambiente sarebbe ormai urgente, senza più indugi e senza soste. Da parte di tutti.