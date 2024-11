LECCE – Esalazioni dal braciere, morto 29enne a Lecce. Il giovane di 29 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via Palma a Lecce probabilmente a causa delle esalazioni di un braciere.

La vittima si chiamava Marco Brunetta. A chiedere l’intervento dei soccorsi il padre che non aveva sua notizie da mercoledì.

Il ragazzo viveva solo.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che probabilmente disporrà l’autopsia per risalire alle cause de decesso, non ancora accertate con precisione.

Non si esclude infatti che il 29enne possa essere stato colpito da un malore indipendente dalle esalazioni.

Tutte ipotesi al vaglio dei carabinieri a cui sono affidate le indagini.

Lo riporta quotidianodipuglia.it