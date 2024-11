L’AUTO BLU DEL SINDACO A SUA INSAPUTA

“Ci avevano già provato in occasione di una delle numerose, precedenti variazioni di bilancio(l’ultima, in ordine di tempo, è da 1.392.000,00 €). In quel caso, era stato richiesto un mezzo nuovo da destinare ai servizi sociali. Ieri, il bis, in consiglio comunale, dove è emerso, tra gli infiniti rivoli documentali, il programmato acquisto di un auto blu, da assegnare al sindaco, il quale, nel corso della seduta, ha dichiarato, in una prima fase, DI ESSERE ALL’OSCURO DELLA VICENDA, per, poi, precisare, dopo qualche istante e taluni suggerimenti ricevuti in aula, a microfoni spenti, che la richiesta in questione era stata revocata”.