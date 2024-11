MANFREDONIA (FOGGIA)- “pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca!

Ieri 28 novembre, abbiamo assistito, come attenti spettatori, ad un Consiglio Comunale a dir poco imbarazzante.

Non ci soffermeremo sulla assoluta inadeguatezza di qualche assessore, non parleremo dell’inusuale intervento del Segretario Generale, dopo che partiti e movimenti avevano fatto dichiarazione di voto, non parleremo di un Sindaco genuino e schietto che nulla sa della volontà di acquistare un’autovettura per il proprio ufficio di gabinetto (una tiratina di orecchi al Dirigente birichino, Sindaco, la vogliamo fare?).

Dedicheremo la nostra attenzione ad un assessore che con strafottenza, arroganza e cattiva educazione istituzionale, rideva e sedeva scomposto ( tutto facilmente verificabile dalle riprese video di Manfredonia TV), mentre in aula si discuteva un suo punto all’ordine del giorno.

Delibera e, pertanto vicenda, che desta perplessità!

Un terreno da espropriare per ingrandire il mercato ortofrutticolo poiché ad esso adiacente, per inerzia degli uffici, lo classificano zona bianca rendendolo edificabile.

Quale studio legale segue la pratica?

Si fa riferimento ad una sentenza del TAR quasi a voler far sembrare che lo stesso organo amministrativo avesse ordinato in sentenza una riclassificazione delle particelle, falso!! Il TAR dice solo di dare una risposta!!

In consiglio vengono presentati due emendamenti, che prevedevano una sorta di edificazione sociale sotto il controllo dell’amministrazione al fine di aiutare famiglie con il problema casa e giovani coppie con affitti calmierati.

Proposta che meritava rispetto anche da parte dei consiglieri di maggioranza anche se dubito ne abbiano compreso il significato e la portata, tutti presi a ripassare discorsi utili a semplice esercizio di lettura.

L’assessore dall’alto della sua competenza (arroganza) dichiara gli emendamenti impresentabili e sorridendo porta la maggioranza ad esprimere voto contrario agli emendamenti!

Siamo alle solite! Sono tornati! Ci troviamo nuovamente innanzi la politica dei palazzinari, del costruire a tutti i costi, del fare affari, dello spremere i manfredoniani, del continuare a sfruttare la nostra martoriata città!

Troppo facile parlare di sociale e trasparenza, troppo facile parlare di città per i cittadini.

Sindaco La Marca sulla cui buona fede non abbiamo motivo di dubitare

Sindaco La Marca che riteniamo essere un idealista che crede nel cambiamento

Sindaco La Marca se ci sei batti un colpo che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”

N.b. la stampa su queste questioni tace? Se ci siete battete un colpo voi che per 2 anni ne avete battuti anche troppi!”

Lo riporta una nota di Forza Manfredonia.