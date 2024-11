Il Generale Guido Mario Geremia in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia

Mercoledì 27 novembre 2024, il Generale di Divisione Guido Mario Geremia, Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, ha svolto una visita istituzionale presso il Comando Provinciale di Foggia. L’incontro si è tenuto nella caserma “M.A.V.M. Cap. Antonio Smalto” ed è stato un’occasione per approfondire le attività operative e le sfide del territorio. Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Carmine Loperfido, il Generale Geremia ha partecipato a un briefing istituzionale in cui sono stati analizzati i principali aspetti della gestione del personale, della logistica e delle attività operative condotte dai reparti locali.

Durante la presentazione, è stato dato particolare rilievo alle indagini in corso nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria, all’evasione fiscale e agli sprechi nella spesa pubblica, settori in cui il Corpo è fortemente impegnato nel territorio foggiano. Nel corso della mattinata, il Generale Geremia ha incontrato il Prefetto di Foggia, S.E. Maurizio Valiante, e il Procuratore della Repubblica, dott. Ludovico Vaccaro. Questi incontri hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni per affrontare le criticità socio-economiche del territorio. La visita è proseguita presso la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Dogana, dove il Generale ha ammirato la mostra sulle uniformi storiche della Guardia di Finanza, testimonianza del legame tra il Corpo e la tradizione. Successivamente, il Generale ha incontrato i comandanti dei reparti locali e una rappresentanza di militari, compresi i finanzieri in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il giorno seguente, il Comandante Regionale ha visitato la Tenenza di Lucera e la Compagnia di Cerignola, completando un percorso che ha abbracciato l’intero panorama operativo della Guardia di Finanza nella provincia di Foggia. La presenza del Generale Geremia ha rappresentato un momento cruciale per ribadire l’impegno della Guardia di Finanza nel rafforzare il controllo sul territorio e consolidare le sinergie con le autorità locali. Questa visita istituzionale ha evidenziato la centralità della Guardia di Finanza nel garantire legalità e sicurezza economica in un’area complessa e strategica come quella foggiana.