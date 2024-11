Inaugurato alla piscina comunale di Manfredonia il sollevatore mobile per persone con disabilità

Manfredonia. “Questa mattina, presso la piscina comunale di Manfredonia gestita dalla ICOS, in via Tenente Sinigaglia, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Sollevatore Mobile per persone con disabilità. Si tratta di un traguardo importante per la nostra comunità, un passo concreto verso una Manfredonia più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.

All’evento erano presenti il Sindaco Domenico la Marca, il Presidente di ICOS Marco Macchitella, le rappresentanti di associazioni del territorio e alcuni consiglieri comunali tra cui Nicola Mangano, delegato allo Sport, che ha dato un input importante alla realizzazione di questo progetto.

Nel suo intervento, il Sindaco ha sottolineato che “questo sollevatore rappresenta un passo concreto verso una città più accogliente e attenta alle necessità di tutti i cittadini”. Ha ringraziato il consigliere Mangano per il coordinamento di questa iniziativa e Marco Macchitella per aver risposto tempestivamente e con grande sensibilità a un’esigenza concreta, e il Garante Vincenzo Di Staso, il cui costante supporto è stato determinante per raggiungere questo traguardo.

L’installazione del sollevatore mobile risponde a un bisogno reale e sentito dalla comunità.

Questo strumento rappresenta un aiuto essenziale per superare barriere fisiche e sociali, sia per chi vive con disabilità permanenti sia per chi affronta percorsi di riabilitazione.

Il nostro impegno come amministrazione è chiaro: costruire una Manfredonia sempre più inclusiva, grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini e migliorare concretamente la qualità della vita della nostra comunità.”