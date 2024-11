Riceviamo e pubblichiamo

Egregio Direttore,

con riferimento al messaggio non firmato pubblicato sulla pagina Facebook della testata giornalistica locale “Stato Quotidiano” in data 28 novembre 2024, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia, per il rispetto che nutre verso tutti coloro che allo Sportello Sociale si rivolgono per chiedere assistenza, aiuto e conforto da più di tre anni a questa parte, precisa quanto segue.

Lo Sportello Sociale è lo strumento attraverso cui la Croce Rossa Italiana può offrire temporaneamente supporto alle fasce più fragili della popolazione nei rispettivi territori di competenza, erogando aiuti alimentari (e spesso anche vestiario o prodotti per l’igiene della casa e della persona) grazie alla rete di volontari che operano gratuitamente e sono presenti su tutto il territorio nazionale. Le attività di distribuzione sono legate al Programma Operativo I del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD – marchio presente sulle scatole e confezioni dei prodotti distribuiti) dell’Unione Europea e promosso in Italia

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per quanto riguarda Manfredonia il servizio è reso possibile anche grazie all’intervento di un imprenditore, che in forma privata e del tutto gratuita, ha messo a disposizione della CRI Manfredonia i locali adeguati alla conservazione e stoccaggio degli alimenti erogati agli assistiti.

L’individuazione degli aventi diritto agli aiuti e accesso allo Sportello Sociale CRI avviene secondo parametri e indicatori univoci (ad esempio I.S.E.E. annuale) o anche tramite segnalazione degli uffici e autorità preposte come i Servizi Sociali.

Le procedure seguite prevedono un preciso processo di rendicontazione e di certificazione riguardo la movimentazione in entrata e uscita dei prodotti distribuiti, oltre a prevedere la firma degli assistiti (o loro delegati con documentazione idonea) sulle schede di accettazione delle rispettive consegne. Tutte le attività svolte vengono tracciate tramite apposita registrazione sul portale FEAD del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sul Portale Nazionale “CRI Per le Persone”.

Alleghiamo alla presente Report delle Attività di Distribuzione svolte nell’anno 2023.

Anteprima report 2023_CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI MANFREDONIA-3

La consegna degli aiuti umanitari simbolicamente definita “pacco alimentare” non può avvenire con cadenza prestabilita poiché non dipende da un’organizzazione interna del Comitato ma dalle disponibilità in arrivo riguardo le varie derrate europee.

COMUNICATO STAMPA SPORTELLO SOCIALE CRI_STATO QUOTIDIANO

Nella piena consapevolezza del difficile momento socio-economico, che ha gravi ripercussioni sulle fasce fragili della popolazione, di frequente i Volontari del Comitato CRI negli ultimi tempi hanno organizzato campagne aggiuntive di raccolta di beni di prima necessità in concomitanza delle principali ricorrenze e

festività, oltre a collaborare con Associazioni e Enti per la distribuzione di vestiario utile a chi ha bisogno.

Negli ultimi mesi, in particolare, abbiamo registrato un numero crescente di richieste e di segnalazioni di stato di indigenza e di vulnerabilità: mai ci siamo come Volontari voltati dall’altra parte, ma al contrario abbiamo instancabilmente fronteggiato tutte le difficoltà che si sono presentate, con sacrificio e spirito di servizio. Abbiamo segnalato e condiviso con le Istituzioni e le Autorità preposte tutte le criticità di cui siamo venuti a conoscenza, nella piena consapevolezza che solo un sistema di rete sociale è realmente capace di affrontare e risolvere il disagio, l’abbandono, la solitudine, la povertà e le disuguaglianze che viviamo nelle comunità.

Di fronte a tutto ciò e soprattutto leggendo le accuse che ci vengono mosse in maniera gratuita e prive di fondamento, esprimiamo pubblicamente, con sofferenza, il nostro rammarico, vista la trasparenza e correttezza che da sempre contraddistingue il nostro Comitato e il nostro operato di Volontari, pertanto, a

fronte di quanto accaduto ci sentiamo in dovere di tutelare la reputazione e il buon nome del Comitato e di tutti i Volontari nelle sedi opportune.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci sostengono e soprattutto coloro che hanno in questi anni affidato a noi le loro storie, i loro vissuti, le loro paure ed emozioni, le speranze e i desideri per un futuro migliore: è a tutti loro che dedichiamo con passione e profondo rispetto il nostro tempo e i nostri

sforzi quotidiani per un aiuto tempestivo, appropriato e momentaneo, perché Croce Rossa è un presidio di legalità e umanità. Lo sarà sempre, Ovunque per Chiunque

Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia

Il Presidente e il Consiglio Direttivo

fotogallery archivio