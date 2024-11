MANFREDONIA (FOGGIA) – Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla Strada Provinciale 5, nei pressi del prolungamento di via Di Vittorio, nella zona industriale collegata alla Strada Statale 159 di Manfredonia.

La collisione ha visto coinvolti un autocarro e un’utilitaria, con dinamiche che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’utilitaria sia stata tamponata dal veicolo pesante.

L’impatto è stato tale da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti un’ambulanza per prestare le prime cure, la Polizia Locale e la Polizia Stradale, oltre alle Guardie Ambientali della sezione di Manfredonia, chiamate probabilmente per verificare eventuali conseguenze di natura ambientale dovute all’incidente, come dispersione di materiali o carburanti.

Risultano feriti lievi.

Sul posto gli operatori delle ditta di autodemolizioni fratelli Manzella di Manfredonia.