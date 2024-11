“Come portavoce di Europa verde ho assistito a tutta la seduta di consiglio comunale tenutasi ieri 28 novembre 2024 sino ad ora tarda.

Mio malgrado ho dovuto assistere alle provocazioni fatte da un consigliere di opposizione ed alle sue insinuazioni tese a privare di autorevolezza l’assessora al bilancio. Contestualmente altri consiglieri di minoranza hanno usato frasi sessiste ed addirittura hanno criticato il diritto di una consigliera, tra l’altro sensibile ed attenta alle fragilità sociali, alla libera espressione in consiglio comunale.

Non posso accettare, come donna, come politica e come avvocata, che nel più alto consesso cittadino, rappresentanti eletti dal popolo vengano messi in difficoltà o ridicolizzati.

Chiedo espressamente ai consiglieri di opposizione che hanno compiuto queste azioni riprovevoli di fare ammenda e chiedere scusa.

Esprimo la mia solidarietà all’assessora Simone ed alla consigliera D’Anzeris”.

E’ quanto dice in una nota l’avvocato Innocenza Starace, Portavoce di Europa Verde.