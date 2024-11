Il caso, descritto in circa 4.000 pagine dall’accusa, presenta una dinamica complessa.

Nei prossimi giorni il pubblico ministero deciderà se procedere con il rinvio a giudizio dell’indagato o chiedere l’archiviazione. Piano, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, ha sempre dichiarato la propria innocenza. Difeso dall’avvocato Luigi Marinelli, ha ora 20 giorni per presentare memorie, documenti o chiedere di essere interrogato.

Secondo le indagini, il delitto sarebbe avvenuto in seguito a un acceso litigio tra Placentino e un’altra persona, nel contesto di una discussione passionale avvenuta nell’appartamento dove Piano vive con la compagna. Una testimonianza avrebbe indicato che, durante il diverbio, Piano avrebbe impugnato l’arma e sparato. Tuttavia, l’indagato nega questa ricostruzione, sostenendo di essersi allontanato in auto per raggiungere un’abitazione di campagna. Una figura misteriosa, ripresa dalle telecamere mentre si allontanava in auto, non è stata ancora identificata.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto intorno alle 5 del mattino, attivate dall’allarme. Sul luogo del delitto sono giunti i carabinieri, la scientifica, i vigili del fuoco, il magistrato e il medico legale per avviare le indagini.

