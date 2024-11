Manfredonia. Era il 1973 quando Roberto Mondelli, maestro pasticciere e anima visionaria, maturò l’idea di aprire una propria attività dopo anni di esperienza presso la storica pasticceria “La Torinese” di Foggia. Il sogno divenne realtà nel 1974 con l’apertura della prima sede della Pasticceria Lady in Via Gramsci a Manfredonia, che nel 1981 si trasferì nell’attuale sede di Via Giuseppe di Vittorio.

Un’eredità d’eccellenza

Tra le prime pasticcerie della città, la Lady è diventata un simbolo di qualità e innovazione grazie alla dedizione di Roberto Mondelli.

Nei suoi 50 anni di attività, Roberto ha trasmesso la sua arte non solo ai figli Davide, Michele e Nadia, ma anche ai fratelli minori e a numerosi pasticcieri oggi operanti sul territorio, segnando profondamente il panorama dolciario locale.

La Pasticceria Lady ha saputo rinnovarsi negli anni, abbinando le tecniche classiche alla pasticceria moderna, con un’apertura verso la cioccolateria e i lievitati artigianali a base di lievito madre. La costante ricerca della perfezione, sia estetica che gustativa, e l’impegno per un’artigianalità autentica hanno rappresentato il segreto della sua longevità.

Una passione condivisa in famiglia

Al fianco di Roberto, un ruolo fondamentale è stato svolto dalla moglie Antonella, punto di riferimento dietro al bancone e artefice della personalizzazione di prodotti come panettoni, colombe e uova di Pasqua, trasformati in autentiche opere d’arte. Il suo contributo è stato trasmesso alle nuore e a generazioni di collaboratrici, rendendo la Lady una vera impresa di famiglia.

Oggi, il testimone è passato al figlio Davide, che unisce tradizione e innovazione con la stessa passione del padre. Nato e cresciuto in laboratorio, Davide è diventato il volto del futuro della Lady, con una visione che valorizza sia le ricette storiche che le nuove tendenze della pasticceria contemporanea.

50 anni di dolcezza: un evento speciale

Per celebrare questo prestigioso traguardo, la Pasticceria Lady invita tutta la comunità a una degustazione dei suoi celebri panettoni artigianali. L’appuntamento è per domenica 1 dicembre, a partire dalle ore 9:30, presso la sede storica in Via Giuseppe di Vittorio.

Cinquant’anni di storia, tradizione e passione per l’arte dolciaria: la Pasticceria Lady continua a rappresentare un’eccellenza che unisce il gusto del passato con lo sguardo rivolto al futuro.

