Penultimo weekend per FèXtra Experience: sabato e domenica tappe a Carpino e Ischitella ph Fextra

Penultimo weekend per “FèXtra Experience”, lo spin-off di FèXtra, la festa dell’olio extravergine d’oliva di Mattinata. Dopo le tappe di San Marco in Lamis, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Peschici, il format arriverà nel weekend a Carpino e a Ischitella. Anche in queste tappe sono previste le visite nei frantoi, attività esperienziali legate alla raccolta degli ulivi, degustazioni delle eccellenze gastronomiche del Gargano e della Puglia, laboratori pratici e visite negli attrattori culturali e turistici delle città che ospitano le tappe del format.

La prima tappa del weekend è in programma sabato 30 novembre a Carpino. La giornata partirà alle ore 11.00, presso il Frantoio La Valle e, a seguire, al Frantoio Ortore. Durante la visita sono in programma un laboratorio esperienziale (raccolta e produzione) e uno enogastronomico (abbinamento olio EVO/fave con piatti tipici della tradizione). Alle ore 13.00 spazio a una degustazione di olio e prodotti tipici a cura di Slow Food. Alle ore 15.00, invece, la giornata si concluderà con una visita guidata al Museo della Tessitura.

Il giorno dopo, domenica 1 dicembre 2024, “FèXtra Experience” si sposta a Ischitella. Alle ore 11.00 visita al Frantoio Collina Del Sole (Contrada Forchione) e visita all’azienda agricola Pizzarelli. Due laboratori in programma: uno esperienziale (scoperta del processo oleario) e uno enogastronomico (abbinamento olio EVO/farinata). Alle ore 13.00 c’è la degustazione delle specialità tradizionali con l’olio EVO, mentre alle ore 15.00 è in programma una visita guidata al Santuario del Santissimo Crocifisso di Varano, al centro storico di Ischitella e ai mercatini artigianali.

“FèXtra Experience a Carpino rappresenta una vera e propria festa per valorizzare e celebrare tutti insieme la bontà del nostro olio extravergine d’oliva, un vero e proprio tesoro dell’intero Gargano, dichiara Rocco Di Brina, sindaco di Carpino. “Il tour garganico di FèXtra è un’ottima notizia per l’intero territorio e per le sue tante eccellenze olivicole. Siamo onorati di accogliere questo sistema diffuso di esperienze e prove concrete di valorizzazione dei nostri prodotti”, le parole di Alessandro Nobiletti, sindaco di Ischitella.

Le attività sono tutte gratuite. Per partecipare è necessario iscriversi ai seguenti link:

Carpino: https://forms.gle/ DuJaWoE87iUMYmbE8

Ischitella: https://forms.gle/ hpGJsQSei9DYnNpKA

“FèXtra Experience” è un progetto promosso da Puglia Promozione ed Eco Gargano; in collaborazione con il Comune di Mattinata, Agenzia SCOPRO e Comune di Carpino e Ischitella. Partner: Città dell’Olio, IgersItalia, Slow Food Puglia, AIS Puglia, Puglia travel agency.