Domani 30 novembre 2024 Anas riaprirà al traffico la galleria ‘Passo del Lupo’ sulla strada statale 17 “Variante di Volturara Appula”, in provincia di Foggia. L’intervento di ripristino, avviato nello scorso mese di maggio, ha riguardato nel dettaglio il rinforzo strutturale attraverso l’installazione di centine metalliche (sistemi resistenti di carpenteria metallica, necessari per dare la forma e il sostegno agli archi e alle volte durante la costruzione di una galleria), con relativa applicazione di spritz-beton, la realizzazione di dreni sub-orizzontali per la captazione delle acque, la realizzazione di condotte idrauliche all’esterno della galleria nonché la costruzione delle opere civili relative all’area cabine.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.