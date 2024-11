Vico del Gargano: partita la campagna abbonamenti per il Festival del Teatro Popolare

“Se regali un abbonamento a teatro, stai regalando vita, emozioni, risate e commozione”. È questo il messaggio lanciato dal Festival del Teatro Popolare del Gargano con l’avvio della campagna abbonamenti per i 12 spettacoli teatrali che, dall’11 gennaio al 3 marzo 2025, riempiranno palco e platea dell’Auditorium Lanzetta di Vico del Gargano (programma dettagliato su www.festivalteatropopolaregargano.info). Il messaggio è semplice e diretto, e parte da una domanda: “Cosa regalare a Natale?”. La risposta è nell’arte del teatro popolare che, per tutto l’inverno, vedrà alternarsi a Vico del Gargano ben 9 compagnie da tutto il centro-sud, con circa 100 attori, registi e artisti ad aprire il sipario per svelare storie e suscitare emozioni. “Per agevolare chi vuole regalare e regalarsi 12 serate teatrali”, spiega Giuseppe Aguiari, direttore artistico del Festival, “sarà possibile acquistare gli abbonamenti non solo a Vico del Gargano, ma anche a Cagnano Varano, Peschici, Rodi Garganico, Ischitella, Sannicandro Garganico e Carpino”.

A Vico, gli abbonamenti sono in vendita nelle tabaccherie di Corso Umberto I, via Gioco delle Palle e via papa Giovanni XXIII. A Cagnano Varano, invece, il punto di acquisto è l’Autoscuola Colapinto di via Marconi. A Peschici, il punto di riferimento è “Colpi di testa-Parrucchiera” in via Manzoni. A Carpino, gli abbonamenti per il Festival del Teatro Popolare del Gargano sono acquistabili nella locale sede della Pro Loco, in via Mazzini. A Rodi Garganico e a Sannicandro ci sono, rispettivamente, la tabaccheria di via Mauro del Giudice e quella di Corso Umberto I n.42. Infine, a Ischitella, “New system parrucchiera” in via Falco.

“Regalarsi o regalare un abbonamento al Festival del Teatro Popolare del Gargano”, aggiunge Aguiari, “significa sostenere una forma d’arte e una possibilità formativa e di aggregazione che unisce più generazioni e dà la possibilità ai giovani, alle donne e agli uomini di tutte le età di fare cultura nel modo più autentico e popolare, mettendosi in gioco e valorizzando valori culturali profondi, che ci rendono persone migliori”.

Il Festival del Teatro Popolare del Gargano, giunto alla sua terza edizione, è ideato e organizzato dall’APS ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun”, col sostegno dell’Amministrazione Comunale di Vico del Gargano e il patrocinio dell’ente Provincia di Foggia e della Federazione Italiana Teatro Amatori.

Si tratta di un appuntamento che l’Amministrazione comunale di Vico del Gargano ha voluto istituzionalizzare per il valore culturale della manifestazione e per la grande partecipazione popolare che lo ha caratterizzato nei primi due anni. Il Festival è parte di una rete che in Italia unisce 1400 associazioni e oltre 24mila tesserati. Oltre alle due vichesi – “Ncvò Cappà Nisciaun” e “Lazzo e Frizzi” – nell’arco dei 12 spettacoli saranno protagoniste compagnie teatrali provenienti da Napoli, Pomezia (Roma), Lecce, Castellana Grotte, Foggia e Sannicandro Garganico. La Regione Puglia esprime un fortissimo movimento nell’ambito del teatro popolare. I due spettacoli inaugurali di sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 vedranno sul palco gli attori di “Quelli che il Teatro”, compagnia napoletana, con la commedia “Cornuti & Contenti”. Gli spettacoli si svolgeranno tutti nell’Auditorium Lanzetta di Vico del Gargano, con ingresso alle 19.30 e apertura del sipario alle 20.15.

Comunicato stampa.