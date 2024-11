Vitulano Drugstore Manfredonia riscattarsi in un campo storico

Il Vitulano Drugstore Manfredonia è a caccia di un riscatto. Venerdì 29 novembre, alle ore 20:30 , è necessario cercare di tornare sulla retta via. L’occasione si trova nella settima giornata della Serie A di futsal: al PalaMegaBox va in scena la gara con l’ Italservice Pesaro .

La società marchigiana è una delle più vincenti della storia d’Italia. Nel loro palmarès figurano tre Scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane. Lo straordinario ciclo è, da qualche stagione, terminato. Nell’organico di mister Davide Bargnesi permane, però, la mentalità vincente: l’attuale classifica (soli quattro punti) non testimonia la grande combattività e l’alto livello degli interpreti che stanno lavorando duramente per uscire dai bassifondi.

Proprio lì, invece, non vogliono tornarci i sipontini di mister David Ceppi: otto punti dopo le prime sei giornate, con la scorsa giornata unica reale battuta d’arresto dal punto di vista delle prestazioni. Lo scontro diretto si prospetta assolutamente durissimo ma, al tempo stesso, la chance di dare un nuovo, importante segnale alle concorrenti.

Tante le storie che s’intrecciano per dare vita ad una sfida semplicemente imperdibile, in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque: dalla grande presenza della comunità manfredoniana nelle Marche a sostenere i propri beniamini ai tanti ex del caso (Mauro Canal, André Ferreira, Marco Belloni).

La terna arbitrale sarà composta dal sig. Alessandro Cannizzaro di Ravenna, dal sig. Pierluigi Minardi di Cosenza e al cronometro dal sig. Davide Plutino di Reggio Emilia.

Segue l’elenco dei convocati per il Vitulano Drugstore Manfredonia, orfani dello squalificato Michele Murgo:

Ronaldo, Lucho, Manzella, Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5