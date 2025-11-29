Edizione n° 5900

BALLON D'ESSAI

GRANDE CARRO // “Grande Carro”: depositate le ultime trascrizioni, il processo entra nella fase centrale
29 Novembre 2025 - ore  15:06

CALEMBOUR

ESCORT // Sesso, disabilità e sex worker. “Sì, le escort colmano un vuoto sociale”
29 Novembre 2025 - ore  10:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // “Capitanata non sia più la Cenerentola della Puglia. Allarme sanità Gargano e Monti Dauni”

CAPOZZI “Capitanata non sia più la Cenerentola della Puglia. Allarme sanità Gargano e Monti Dauni”

La FIALS Foggia scrive al neo-presidente Decaro: piano straordinario per personale, sicurezza e liste d’attesa

Capozzi (FIALS Provinciale Foggia): “No alla sostituzione degli infermieri con O.S.S."

Achille Capozzi (Fials)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

FOGGIA – Una lettera aperta al nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, per chiedere che il rilancio della sanità parta dalla Capitanata. A firmarla è la segreteria provinciale FIALS di Foggia, guidata da Achille Capozzi, che affianca agli auguri di buon lavoro al governatore un pacchetto di richieste da inserire – chiede il sindacato – nell’agenda dei primi 100 giorni di governo.

“La provincia di Foggia non può più permettersi di aspettare”, scrive Capozzi, denunciando un territorio “per troppo tempo considerato periferico nelle dinamiche baresi” e una sanità in cui la crisi non è solo strutturale, ma “esistenziale per operatori e cittadini”.

Tra le priorità indicate dalla FIALS c’è l’emergenza organici: i posti messi a concorso per infermieri e operatori socio-sanitari vengono giudicati “lontani dalle reali necessità” del Policlinico Riuniti e dell’Asl Fg. La carenza di personale, sottolinea il sindacato, riguarda anche tecnici e medici ed è definita “cronica”.

Da qui la richiesta di un piano straordinario di assunzioni che renda il territorio attrattivo per i professionisti e rafforzi i servizi nei presidi ospedalieri di base – Manfredonia, San Severo, Cerignola – troppo spesso considerati, denuncia la sigla, “scatole vuote”.

Altro nodo irrisolto è la sicurezza. Foggia, ricorda il sindacato, detiene “tristi primati” in materia di aggressioni al personale sanitario. “Non possiamo mandare i nostri iscritti in trincea”, afferma Capozzi, proponendo l’istituzione di presidi permanenti di Polizia in tutti i Pronto soccorso della provincia e nei presidi di guardia medica considerati a rischio, oltre all’adozione di protocolli più stringenti per la tutela degli operatori.

Nel documento FIALS trova spazio anche il tema del riequilibrio territoriale: la particolare conformazione geografica della Capitanata penalizza in modo evidente Gargano e Monti Dauni, dove raggiungere un centro di primo soccorso può richiedere ore. Il sindacato chiede una rete di emergenza-urgenza 118 “capillare e dotata di mezzi e personale adeguato”, per garantire equità di accesso alle cure.

Sul fronte delle liste d’attesa, FIALS propone un monitoraggio specifico a livello provinciale e l’estensione dell’attività chirurgica e diagnostica pubblica alle fasce serali e festive, con una retribuzione adeguata per il personale coinvolto. Solo dopo aver utilizzato al massimo le potenzialità del sistema pubblico, sostiene il sindacato, si dovrebbe ricorrere al privato accreditato, che “deve essere integrativo e non sostitutivo per inerzia del pubblico”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto.” Indro Montanelli

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO