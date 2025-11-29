FOGGIA – Una lettera aperta al nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, per chiedere che il rilancio della sanità parta dalla Capitanata. A firmarla è la segreteria provinciale FIALS di Foggia, guidata da Achille Capozzi, che affianca agli auguri di buon lavoro al governatore un pacchetto di richieste da inserire – chiede il sindacato – nell’agenda dei primi 100 giorni di governo.

“La provincia di Foggia non può più permettersi di aspettare”, scrive Capozzi, denunciando un territorio “per troppo tempo considerato periferico nelle dinamiche baresi” e una sanità in cui la crisi non è solo strutturale, ma “esistenziale per operatori e cittadini”.

Tra le priorità indicate dalla FIALS c’è l’emergenza organici: i posti messi a concorso per infermieri e operatori socio-sanitari vengono giudicati “lontani dalle reali necessità” del Policlinico Riuniti e dell’Asl Fg. La carenza di personale, sottolinea il sindacato, riguarda anche tecnici e medici ed è definita “cronica”.

Da qui la richiesta di un piano straordinario di assunzioni che renda il territorio attrattivo per i professionisti e rafforzi i servizi nei presidi ospedalieri di base – Manfredonia, San Severo, Cerignola – troppo spesso considerati, denuncia la sigla, “scatole vuote”.

Altro nodo irrisolto è la sicurezza. Foggia, ricorda il sindacato, detiene “tristi primati” in materia di aggressioni al personale sanitario. “Non possiamo mandare i nostri iscritti in trincea”, afferma Capozzi, proponendo l’istituzione di presidi permanenti di Polizia in tutti i Pronto soccorso della provincia e nei presidi di guardia medica considerati a rischio, oltre all’adozione di protocolli più stringenti per la tutela degli operatori.

Nel documento FIALS trova spazio anche il tema del riequilibrio territoriale: la particolare conformazione geografica della Capitanata penalizza in modo evidente Gargano e Monti Dauni, dove raggiungere un centro di primo soccorso può richiedere ore. Il sindacato chiede una rete di emergenza-urgenza 118 “capillare e dotata di mezzi e personale adeguato”, per garantire equità di accesso alle cure.

Sul fronte delle liste d’attesa, FIALS propone un monitoraggio specifico a livello provinciale e l’estensione dell’attività chirurgica e diagnostica pubblica alle fasce serali e festive, con una retribuzione adeguata per il personale coinvolto. Solo dopo aver utilizzato al massimo le potenzialità del sistema pubblico, sostiene il sindacato, si dovrebbe ricorrere al privato accreditato, che “deve essere integrativo e non sostitutivo per inerzia del pubblico”.