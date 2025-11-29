SAN GIOVANNI ROTONDO – Scoppia la protesta dei sindacati infermieristici a Casa Sollievo della Sofferenza. Le segreterie aziendali di Nursind e Nursing-UP hanno proclamato lo stato di agitazione nei confronti dell’Amministrazione dell’ospedale di San Pio, dopo la decisione dell’ente di disdire il Contratto collettivo nazionale del comparto sanità pubblica e di applicare, dal 1° marzo 2026, il contratto AIOP-ARIS del privato, ritenuto “meno favorevole” per il personale.

Secondo le organizzazioni sindacali, il cambio di contratto produrrebbe un “inevitabile peggioramento delle condizioni economiche e normative” per tutti i professionisti sanitari della struttura, considerata un polo di eccellenza del Centro-Sud.

“Culmine di mesi di dinieghi”

La rottura, spiegano Nursind e Nursing-UP, arriva al termine di “mesi di trattative infruttuose”. I sindacati ricordano il mancato avvio delle selezioni per i Differenziali Economici di Professionalità (DEP), previsti dal contratto nazionale per valorizzare le competenze del personale, e il rifiuto dell’azienda di adeguare il fondo premialità secondo le ultime disposizioni del CCNL.

Altro punto di scontro è il mancato recepimento del contratto 2022/24, sia per quanto riguarda gli aumenti tabellari sia per gli arretrati. La direzione di Casa Sollievo ha comunicato di non poter sostenere i relativi oneri per mancanza di nuove entrate, motivazione che i sindacati respingono con forza. “Traditi i lavoratori dell’ospedale di San Pio”.

In un passaggio particolarmente duro, le sigle autonome parlano di “atto inaccettabile” da parte di una realtà che è simbolo della sanità di qualità. “Invece di valorizzare chi garantisce l’eccellenza, si prospetta un taglio diretto agli stipendi”, accusano, ricordando come la scelta arrivi proprio nell’anno in cui si celebra il 70esimo anniversario della fondazione dell’ospedale voluto da Padre Pio.

Il clima tra gli operatori è descritto come di “malessere al culmine”: Nursind e Nursing-UP annunciano di essere pronte “a tutte le forme di lotta consentite e alle necessarie azioni legali” per difendere i diritti acquisiti e la dignità economica e professionale dei lavoratori.

Le organizzazioni sindacali chiedono all’Amministrazione di tornare sui propri passi, revocare la disdetta del contratto pubblico e riaprire il confronto su basi nuove. In caso contrario, la mobilitazione è destinata a proseguire e a coinvolgere l’intero personale di Casa Sollievo della Sofferenza.