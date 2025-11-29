Edizione n° 5900

GRANDE CARRO // “Grande Carro”: depositate le ultime trascrizioni, il processo entra nella fase centrale
29 Novembre 2025 - ore  15:06

ESCORT // Sesso, disabilità e sex worker. “Sì, le escort colmano un vuoto sociale”
29 Novembre 2025 - ore  10:36

Catastrofe Bari, Magalini 'ci scusiamo per ko con Empoli'

DISASTRO BARI Catastrofe Bari, Magalini ‘ci scusiamo per ko con Empoli’

"C'è un fattore mentale che pesa sulla squadra. Nelle difficoltà i ragazzi si sciolgono. Credo nei ragazzi e da domani riprenderemo a lavorare per superare questo momento"

Calcio: Bari, Vivarini in panchina al posto di Caserta

bari ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Novembre 2025
Bari // Il profilo //
ANSA. Empoli-Bari 5-0 in una partita della 14/a giornata del campionato di serie B.

I gol: al 47′ pt Guarino, al 7′ st Shpendi, 21′ st Yepes, 44′ st Pellegri, 46/ st Ceesay.

Calcio: Bari, Magalini ‘ci scusiamo per ko con Empoli’

Chiediamo scusa ai tifosi. In questo momento tutto è sbagliato.

Sulla stessa linea il vice ds Valerio Di Cesare: “Si esce da questa situazione con il lavoro. La società deciderà: ma noi ds non molliamo. Si fanno errori e li abbiamo fatti se i risultati sono questi. Mi lancerei nel fuoco per questi ragazzi, nonostante la brutta figura di oggi”.
Sulla crisi di gioco e risultati Di Cesare ha aggiunto: “C’è un fattore mentale che pesa sulla squadra. Nelle difficoltà i ragazzi si sciolgono. Credo nei ragazzi e da domani riprenderemo a lavorare per superare questo momento”.

