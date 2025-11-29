Abbiamo cambiato allenatore per recuperare la situazione. Noi della direzione sportiva in discussione? Se ce lo lasciano fare dalla società, proseguiremo la nostra attività”: così il ds del Bari Giuseppe Magalini ha commentato il ko rimediato dai biancorossi a Empoli (5-0).

Sulla stessa linea il vice ds Valerio Di Cesare: “Si esce da questa situazione con il lavoro. La società deciderà: ma noi ds non molliamo. Si fanno errori e li abbiamo fatti se i risultati sono questi. Mi lancerei nel fuoco per questi ragazzi, nonostante la brutta figura di oggi”.

Sulla crisi di gioco e risultati Di Cesare ha aggiunto: “C’è un fattore mentale che pesa sulla squadra. Nelle difficoltà i ragazzi si sciolgono. Credo nei ragazzi e da domani riprenderemo a lavorare per superare questo momento”.

Riproduzione riservata © Copyr