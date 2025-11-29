"Diffusione illecita di foto di minorenni sui social", identificato un 18enne del Gargano

Un ragazzo di 18 anni, residente a Cagnano Varano, è stato identificato dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver raccolto, modificato e diffuso senza consenso le foto di alcune ragazze minorenni sui social e sulle chat di messaggistica. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, le immagini riguarderebbero ragazze tra i 16 e i 18 anni, originarie di diversi comuni del Gargano, e sarebbero state condivise in particolare su gruppi Telegram.

Il giovane avrebbe recuperato le foto dai profili social delle vittime o da cerchie di conoscenti, per poi ritoccarle e ripubblicarle in contesti privi di controllo, esponendo le ragazze al rischio di una circolazione incontrollata del materiale. Le immagini, in alcuni casi, sarebbero state alterate in modo da renderle ancora più lesive della dignità delle giovani coinvolte, che spesso non erano neppure consapevoli dell’uso distorto delle proprie fotografie.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità di Cagnano Varano e dell’intero territorio garganico, dove in queste ore cresce la preoccupazione dei genitori e degli stessi ragazzi. A confermare l’inchiesta è stato il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, che sui propri canali social ha espresso vicinanza alle vittime e ha invitato tutti a tenere alta l’attenzione su quella che ha definito una vera e propria forma di violenza digitale.

Il primo cittadino ha rivolto un appello diretto alle ragazze coinvolte, chiedendo loro di non vergognarsi e di non lasciarsi definire dagli abusi subiti: “Non siete voi a dovervi nascondere – è il senso del messaggio – ma chi ha violato la vostra fiducia e la vostra immagine”. Di Pumpo ha ricordato che le giovani vittime devono essere ascoltate, protette e accompagnate da adulti in grado di sostenerle, dalle famiglie alle istituzioni, passando per la scuola e i servizi socio-sanitari.

Un passaggio importante del suo intervento è stato rivolto anche ai genitori, invitati a seguire con maggiore attenzione la vita digitale dei propri figli, a parlare apertamente di rischi e tutele online e a non sottovalutare segnali di disagio, richieste di aiuto o cambiamenti improvvisi nel comportamento dei ragazzi. “La rete – ha ribadito il sindaco – non è uno spazio neutro, ma un luogo in cui le ferite possono essere profonde quanto, e talvolta più, di quelle che si consumano nella realtà fisica”.

Sul piano giudiziario, saranno ora gli inquirenti a ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti, il numero delle vittime coinvolte e la diffusione del materiale. Si valuteranno le eventuali ipotesi di reato, che potrebbero andare dalla diffusione illecita di immagini fino a fattispecie più gravi, considerando la giovane età delle ragazze ritratte e la natura delle modifiche apportate alle foto.

La vicenda riporta al centro del dibattito il tema, sempre più urgente, dell’educazione digitale: conoscere gli strumenti, impostare correttamente la privacy dei profili, segnalare e denunciare contenuti illeciti sono passaggi fondamentali per prevenire episodi simili. Le istituzioni locali hanno annunciato la volontà di promuovere, nei prossimi mesi, momenti di confronto nelle scuole e campagne di sensibilizzazione rivolte a famiglie e studenti, affinché nessuna ragazza o ragazzo debba sentirsi solo di fronte alla violenza che corre in rete.