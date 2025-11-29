VIESTE – Due barche in fiamme nella notte, altre due danneggiate, una vetrina sfondata nel centro cittadino, furti ripetuti tra i vicoli del borgo antico. Una sequenza di episodi che, a Vieste, sta alimentando paura e inquietudine. Il sindaco Giuseppe Nobiletti parla apertamente di «clima che non possiamo ignorare» e annuncia la richiesta di un incontro urgente in Prefettura.

L’ultimo episodio si è consumato nelle ore notturne al porticciolo turistico, dove un incendio ha avvolto due imbarcazioni ormeggiate, propagandosi poi ad altre unità vicine e provocando ulteriori danni. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco dopo minuti di grande apprensione, hanno lasciato dietro di sé scafi anneriti e proprietari sotto shock. Le indagini sono in corso per chiarire l’origine del rogo: al momento non viene esclusa nessuna pista, compresa quella dolosa.

Per il primo cittadino si tratta di un segnale che non va minimizzato. «È un fatto grave – sottolinea – che si aggiunge ad altri episodi registrati negli ultimi giorni e che descrivono un clima di tensione nella nostra città». Nei giorni scorsi, infatti, si sono verificati danneggiamenti a esercizi commerciali, con una vetrina andata in frantumi, e diversi furti denunciati nel centro storico, area a forte vocazione turistica e cuore pulsante della vita cittadina.

Il susseguirsi di incendi, danneggiamenti e colpi notturni ai danni di negozi e abitazioni sta generando un diffuso senso di insicurezza tra residenti e operatori economici. I commercianti, già provati da una congiuntura economica complessa e dalla fortissima dipendenza dal turismo stagionale, temono ripercussioni sull’immagine di Vieste, capitale del turismo garganico ma oggi costretta a fare i conti con una cronaca che parla sempre più spesso di allarmi per la sicurezza.

Da qui l’appello del sindaco a un intervento immediato dello Stato sul territorio. Nobiletti annuncia che nelle prossime ore formalizzerà la richiesta di un incontro urgente con il prefetto di Foggia, per chiedere «la massima attenzione» sulla città e l’attivazione di «ogni azione utile a tutela della sicurezza della comunità, delle attività economiche e dell’immagine di Vieste». Al centro del confronto, la possibilità di rafforzare il presidio delle forze dell’ordine, intensificare i controlli nelle ore serali e notturne e valutare un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle aree considerate più sensibili.

Un punto, in particolare, preoccupa l’amministrazione comunale: capire se tra i diversi episodi esista un collegamento, una regia comune o una matrice riconducibile a interessi criminali. «Dobbiamo comprendere – insiste il sindaco – se dietro questi fatti ci sia un filo che li lega e quale ne sia la natura. È fondamentale fare presto chiarezza per restituire serenità alla cittadinanza». Il timore, mai esplicitato ma percepibile in controluce, è che danneggiamenti e incendi possano assumere il volto di messaggi intimidatori.

Nobiletti richiama anche il ruolo dei cittadini, invitati a collaborare con le forze dell’ordine e a segnalare movimenti sospetti, presenze anomale, rumori o situazioni che possano rivelarsi utili alle indagini. «La sicurezza – è il messaggio che arriva da Palazzo di Città – è un bene comune che va difeso insieme, con senso di responsabilità e fiducia nelle istituzioni». Un invito rivolto in particolare a chi vive e lavora nelle zone più colpite, dal porto al centro storico, dove la percezione del rischio è oggi più forte.

Vieste, abituata a riempire le cronache per mare, turismo e bellezze naturalistiche, si trova così a fare i conti con una pagina diversa, segnata da roghi notturni e vetrine sfasciate. L’amministrazione comunale punta a invertire rapidamente la narrazione, mostrando una città capace di reagire e pretendere attenzione, senza cedere alla rassegnazione. «Difendere la sicurezza – conclude il sindaco – significa difendere la nostra comunità e il futuro della città». Ora la palla passa alla Prefettura e agli organismi preposti all’ordine pubblico, chiamati a valutare la richiesta di un rafforzamento del dispositivo di sicurezza sul territorio viestano.

