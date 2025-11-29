Edizione n° 5900

29 Novembre 2025 - ore  15:06

29 Novembre 2025 - ore  10:36

Foggia, c'è l'esame Cosenza. Barilari ci prova: "Venderemo cara la pelle"

BARILARI DURO Foggia, c’è l’esame Cosenza. Barilari ci prova: “Venderemo cara la pelle”

L’allenatore rossonero sottolinea i progressi nella fase offensiva, frutto del lavoro delle ultime settimane sulla costruzione dal basso e sul possesso palla

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Novembre 2025
(foggiacalciomania.com). Alla vigilia della sfida contro il Cosenza, in programma domani alle 17.30 allo stadio Zaccheria, mister Barilari manda un messaggio chiaro all’ambiente: il Foggia è pronto a «vendere cara la pelle» contro un avversario costruito per obiettivi diversi ma non per questo fuori portata. La conferenza stampa della vigilia restituisce l’immagine di un allenatore lucido, esigente, concentrato sui dettagli e sulla crescita della squadra settimana dopo settimana.

Sul piano dell’organico arrivano alcune buone notizie dall’infermeria. Barilari recupera infatti Rizzo, D’Amico e Byar, rientrati in gruppo e nuovamente a disposizione. Belea ha smaltito l’influenza ed è arruolabile, mentre restano indisponibili Felicioli, Castorri e Petermann, che non potranno quindi essere della partita contro i calabresi. Un quadro che consente comunque al tecnico qualche opzione in più nelle rotazioni, soprattutto a gara in corso.

L’allenatore rossonero sottolinea i progressi nella fase offensiva, frutto del lavoro delle ultime settimane sulla costruzione dal basso e sul possesso palla. Il Foggia arriva con maggiore consapevolezza nell’ultimo terzo di campo, ma lo stesso Barilari ammette che il vero salto di qualità deve arrivare dietro: la fase difensiva resta il principale cantiere aperto. Ogni dettaglio, in questo senso, può fare la differenza, soprattutto contro un avversario capace di punire al primo errore.

Non è un caso che il tecnico torni con decisione sull’ultima uscita di Trapani, e in particolare sul terzo gol subito, episodio che lo ha fatto «arrabbiare» per la marcatura mancata su Gandolfo. Da quell’azione, spiega, nasce l’esigenza di sviluppare nei giocatori una sorta di “pensiero negativo”: immaginare preventivamente il pericolo per anticiparlo, e non subirlo. Una mentalità difficile da consolidare, ma indispensabile per sopravvivere in un campionato così equilibrato e spietato.

Dal punto di vista tattico, Barilari non nasconde le proprie preferenze: «Mi piace giocare a quattro dietro», ammette, salvo puntualizzare che ogni scelta dipende sempre dall’avversario e dalle caratteristiche degli uomini a disposizione. Non avendo molti esterni di ruolo, il tecnico è spesso costretto ad adattare i giocatori e a ridisegnare il sistema gara dopo gara. È il caso, per esempio, di Buttaro, impiegato come terzino: non un esperimento estemporaneo, precisa l’allenatore, ma un percorso di crescita specifico che richiede miglioramenti in marcatura e nella gestione dell’uno contro uno.

Contro il Cosenza, l’allenatore si aspetta un avversario «con la mentalità giusta», consapevole della propria forza e del proprio obiettivo di classifica. Per questo chiede ai suoi massima concentrazione: se dovrà arrivare una sconfitta, dovrà essere frutto della bravura altrui e non di errori gratuiti. Il messaggio allo spogliatoio è netto: atteggiamento, cura del dettaglio e disponibilità al sacrificio saranno gli elementi decisivi per riportare entusiasmo allo Zaccheria.

Fonte: foggiacalciomania.com

Lascia un commento

