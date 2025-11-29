Si è tenuta la scorsa settimana una nuova udienza del procedimento penale noto come operazione “Grande Carro”, il maxi-processo che coinvolge clan e una serie di società ritenute ad esso riconducibili, beneficiarie negli anni scorsi di contributi pubblici erogati dalla Regione Puglia. L’inchiesta, come noto, portò già all’arresto di quattro funzionari regionali, accusati a vario titolo di aver agevolato l’accesso ai finanziamenti.

Nell’operazione dei carabinieri del Ros dei carabinieri e del comando per la tutela agroalimentare erano finite 48 persone, indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, riciclaggio, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi/esplosivi, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche (anche con riferimento a quelle Ue) ed altri delitti, tutti aggravati ex art. 416 bis.1 C.P, per aver agevolato le attività di una organizzazione mafiosa. Un’operazione dalla vasta portata, i cui provvedimenti scaturirono da un’indagine avviata dal Ros che – dopo la cattura del latitante Francesco Russo in Romania – si era concentrata sulle dinamiche criminali riconducibili alla batteria Sinesi-Francavilla della Società foggiana, organizzazione mafiosa sviluppatasi alla fine degli anni ’80 nella Provincia di Foggia, la cui esistenza è stata giudiziariamente accertata da numerose sentenze passate in giudicato. Strutturata in ‘batterie”, nel corso degli anni, il sodalizio ha subito un fenomeno di modernizzazione criminale che lo ha portato ad orientarsi verso un più evoluto modello di ‘mafia degli affari’.

Le complesse indagini, che hanno a lungo impegnato la Procura Distrettuale e le varie articolazioni del Ros presenti sul territorio nazionale, avevano consentito di documentare l’esistenza ed operatività di una articolazione della batteria attiva a Foggia, Orta Nova, Ascoli Satriano e Cerignola, con interessi su Rimini e l’alta Irpinia, nonché in Bulgaria, Romania e Repubblica Ceca, nonché ruoli e funzioni degli affiliati all’interno della consorteria.

Nel corso dell’udienza della scorsa settimana a Foggia, i periti del Tribunale, nominati per la trascrizione delle intercettazioni agli atti, hanno finalmente depositato le ultime trascrizioni mancanti, ritenute necessarie per completare il quadro probatorio. Le intercettazioni costituiscono uno dei pilastri dell’accusa e rappresentano un elemento fondamentale nella ricostruzione dei presunti rapporti tra il clan e i canali istituzionali di finanziamento.

Al termine dell’udienza, il Collegio ha disposto il rinvio al 16 dicembre, data nella quale proseguirà l’escussione dei testimoni dell’accusa. Si tratta di una fase cruciale per il processo, che entra così finalmente nel vivo dopo le lunghe attività tecniche di trascrizione e deposito dei materiali intercettivi.

Secondo quanto emerso, diverse ipotesi di reato contestate agli imputati risultano già prescritte o comunque prossime alla prescrizione, un elemento che sta incidendo sull’impianto complessivo del procedimento. Nonostante ciò, la Procura punta a consolidare le responsabilità residue ancora pienamente perseguibili.

L’operazione “Grande Carro” rappresenta una delle indagini più significative degli ultimi anni sul rapporto tra criminalità organizzata e accesso ai fondi pubblici in Puglia. Con il prossimo appuntamento del 16 dicembre, il processo entra nella sua fase centrale, nella quale la prova testimoniale sarà determinante per elineare il quadro finale.