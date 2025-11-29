A San Severo il clima politico torna a surriscaldarsi dopo il Consiglio comunale segnato da un duro confronto tra la presidente dell’Assise, Rosa Caposiena, e la consigliera di opposizione Alessandra Spada. I momenti di tensione, esplosi durante la gestione dell’ordine degli interventi, sono stati rilanciati sui social in un video di pochi minuti che ha rapidamente fatto il giro della rete, diventando virale e riaccendendo le polemiche su equilibri e rapporti all’interno dell’aula.

Secondo Caposiena, i sette minuti circolati online sarebbero solo la parte più evidente di una seduta molto più complessa, scandita – afferma – da «oltre tre ore di provocazioni, urla e attacchi personali». Una dinamica che, a suo dire, andrebbe ben oltre il normale confronto politico tra maggioranza e opposizione. «Non è dialettica istituzionale, ma un vero e proprio accanimento», sostiene la presidente, che denuncia mesi di pressioni e comportamenti ostili nei suoi confronti.

Caposiena racconta infatti di aver subito «richieste di accesso agli atti sul luogo di lavoro, segnalazioni alla Prefettura e continui tentativi di delegittimazione», compresa la vicenda relativa all’incarico da dirigente della Polizia Locale a Troia, poi lasciato spontaneamente. Un episodio che aveva suscitato l’intervento dell’Autorità Anticorruzione, chiamata a esprimersi sull’incompatibilità tra il ruolo ricoperto e quello di consigliere comunale. La presidente ribadisce di aver agito «in totale buona fede» e di aver rinunciato all’incarico «prima che il procedimento fosse chiuso».

Il clima, già teso, sembrerebbe dunque essersi ulteriormente inasprito negli ultimi mesi. Caposiena parla apertamente di una «strategia della tensione» costruita per indebolire la sua figura istituzionale e, una volta chiariti i contorni della vicenda, annuncia di essere pronta a «fare nomi e cognomi» di chi – a suo dire – avrebbe alimentato questa campagna.

Nel mirino della presidente finisce anche la consigliera Spada, accusata di utilizzare i social per «aizzare la gente» pubblicando solo i momenti più accesi del confronto. «A differenza delle fisiologiche discussioni consiliari – insiste Caposiena – qui siamo davanti a un uso distorto delle istituzioni, dove il conflitto politico si trasforma in un’arma personale».

La presidente conclude rivendicando il proprio ruolo e assicurando che continuerà a esercitarlo con fermezza: «In dieci anni non ho mai considerato un avversario politico come un nemico. Quando si arriva all’odio, si smette di servire la comunità e si inizia a servire se stessi. Io non ci starò: manterrò la schiena dritta e difenderò le istituzioni».

Un episodio che, al di là delle responsabilità, conferma come il confronto politico a San Severo viva una fase di forte polarizzazione, in cui ogni scintilla può trasformarsi in un incendio mediatico.

