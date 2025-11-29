Un atto di violenza simbolica e misoginia ha scosso il liceo classico Giulio Cesare di Roma, uno degli istituti più noti della capitale. All’interno del bagno maschile è comparsa una scritta che recita “Lista degli stupri”, seguita dai nomi di nove studentesse. Un gesto definito da più parti “gravissimo” e che ha immediatamente sollevato indignazione tra studenti, famiglie e istituzioni.

La prima denuncia pubblica è stata diffusa dal collettivo studentesco Zero_alibi, che ha invitato a non sottovalutare l’accaduto: «Il muro può essere cancellato, ma la cultura alla base del messaggio no: va combattuta. Questo gesto dimostra la società patriarcale in cui viviamo e alimenta la cultura della violenza che ogni giorno uccide, ferisce, opprime e umilia le donne». Il collettivo ha inoltre ribadito la necessità di introdurre e rafforzare percorsi strutturati di educazione sessuoaffettiva nelle scuole.

All’esterno dell’istituto, altre scritte di protesta sono apparse nelle ore successive, tra cui “Fuori i machismi dalle scuole” e “Così nascono i mostri del Circeo”, a richiamare uno dei più drammatici casi di cronaca nera italiana. Lo sdegno si è rapidamente diffuso anche tra genitori e residenti del quartiere.

«Se mia figlia fosse tra quei nomi, considererei quella scritta una vera e propria minaccia», ha affermato il padre di uno studente, ricordando come episodi di tensione tra gruppi giovanili estremisti e studenti del liceo non siano del tutto nuovi, ma sottolineando che «un elenco di ragazze ‘da violentare’ segna un preoccupante salto di qualità».

È intervenuto anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, definendo l’accaduto «un fatto grave» e assicurando che verranno avviate verifiche e provvedimenti. «Nella scuola italiana non c’è spazio per la violenza e la discriminazione. Con le nuove norme gli istituti hanno tutti gli strumenti per intervenire, e verificheremo l’attuazione dei percorsi di educazione al rispetto e alle relazioni previsti dalle Linee guida sull’educazione civica», ha dichiarato il ministro.

La dirigente scolastica, Paola Senesi, ha condannato con fermezza l’episodio in una circolare rivolta a studenti e docenti: «Il Giulio Cesare si riconosce nei valori costituzionali ed è quotidianamente impegnato a trasmetterli alle nuove generazioni. A fronte degli ottusi graffiti vandalici apparsi nei servizi igienici, ribadiamo la condanna verso ogni forma di stereotipo e violenza di genere, fisica, verbale, psicologica o digitale». La preside ha invitato l’intera comunità scolastica a reagire con “cultura, responsabilità e formazione”.

L’episodio, ora al centro delle indagini interne ed esterne, riaccende il dibattito sulla prevenzione della violenza di genere e sulla necessità di interventi educativi continuativi e strutturati negli istituti scolastici, affinché ciò che appare oggi come una “goliardata” non si trasformi in una minaccia concreta e in un pericoloso segnale culturale.