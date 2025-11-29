Manfredonia, guida creativa e parcheggi fantasiosi: lettera semiseria di un lettore stanco (ma non sorpreso)

Non serve essere esperti di sociologia urbana per accorgersene: basta fermarsi cinque minuti a un incrocio qualsiasi di Manfredonia. La situazione del traffico cittadino è talmente evidente da non richiedere ulteriori conferme, eppure continua a peggiorare con costanza quasi ammirevole. Da semplice osservatore esterno – e forse vittima quotidiana – ecco qualche nota semiseria sul perché guidare in città sia diventato uno sport estremo, tra slalom improvvisati e sopravvivenza a incroci più pericolosi di una rotatoria mal progettata.

1. Il 35% degli automobilisti guida col telefono in mano

La percentuale è empirica ma incontrovertibile: basta mettersi sul ciglio della strada, contare dieci auto e osservare quanti stringono fieramente il loro smartphone come fosse un trofeo. Gli altri? Di solito lo tengono in grembo. O lo guardano di nascosto. O semplicemente non lo nascondono affatto. Efficienza.

2. Le patenti… consegnate con troppa generosità?

Stop ignorati, precedenze non concesse, indicatori di direzione diventati optional e limiti di velocità percepiti come un generico consiglio. Le basi del Codice della Strada, per molti, restano un lontano ricordo… forse mai imparato davvero.

3. Ignoranza diffusa: il mix perfetto per il caos

In un territorio dove convivono analfabetismo, disoccupazione e una certa tendenza al “faccio come voglio”, la circolazione stradale diventa inevitabilmente un far west urbano. Le regole esistono, ma il loro rispetto sembra un hobby di nicchia.

4. Controlli percepiti come inesistenti

Auto parcheggiate fisse su strisce pedonali, posti riservati, incroci, marciapiedi. Basta fare un giro in Via Campanile o Via San Francesco per trovarne un intero museo. E se l’infrazione non viene sanzionata, diventa presto un’abitudine. E poi una tradizione locale.

5. Viabilità progettata male sin dall’inizio

Nuovi quartieri, nuovi comparti, nuove zone industriali: un’occasione d’oro per creare strade moderne, larghe, razionali.

E invece troviamo:

curve a gomito degne di un rally,

marciapiedi usati come parcheggi perenni,

segnaletica mancante o confusa,

strettoie incomprensibili.

Un labirinto che nemmeno Arianna saprebbe risolvere.

6. L’incapacità di ammettere errori (e di calmarsi)

Quando due automobilisti si incrociano – o più spesso si scontrano – il dialogo non è quasi mai sereno. L’arte di scusarsi è rarissima; quella di litigare, diffusissima. Il risultato? Una città dove guidare, camminare o pedalare è spesso un’esperienza stressante, quando non apertamente rischiosa.

La città è complessa, il sindaco può fare fino a un certo punto

Il primo cittadino, da solo, contro tutto questo? Difficile immaginarlo. Ma un segnale, un intervento mirato, qualche controllo in più, un po’ di fermezza… potrebbero forse arginare la deriva quotidiana.

Post Scriptum: l’incidente dell’articolo? Un grande classico.

La dinamica è la solita, ripetuta infinite volte: un misto di distrazione, regole ignorate e parcheggi creativi. Nulla di sorprendente, purtroppo. Ed è proprio questo il problema.

di Michele Solatia