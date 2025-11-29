Edizione n° 5900

BALLON D'ESSAI

GRANDE CARRO // “Grande Carro”: depositate le ultime trascrizioni, il processo entra nella fase centrale
29 Novembre 2025 - ore  15:06

CALEMBOUR

ESCORT // Sesso, disabilità e sex worker. “Sì, le escort colmano un vuoto sociale”
29 Novembre 2025 - ore  10:36

Manfredonia, guida creativa e parcheggi fantasiosi: lettera semiseria di un lettore stanco (ma non sorpreso)

Da semplice osservatore esterno ecco qualche nota semiseria sul perché guidare in città sia diventato uno sport estremo

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Non serve essere esperti di sociologia urbana per accorgersene: basta fermarsi cinque minuti a un incrocio qualsiasi di Manfredonia. La situazione del traffico cittadino è talmente evidente da non richiedere ulteriori conferme, eppure continua a peggiorare con costanza quasi ammirevole. Da semplice osservatore esterno – e forse vittima quotidiana – ecco qualche nota semiseria sul perché guidare in città sia diventato uno sport estremo, tra slalom improvvisati e sopravvivenza a incroci più pericolosi di una rotatoria mal progettata.

1. Il 35% degli automobilisti guida col telefono in mano

La percentuale è empirica ma incontrovertibile: basta mettersi sul ciglio della strada, contare dieci auto e osservare quanti stringono fieramente il loro smartphone come fosse un trofeo. Gli altri? Di solito lo tengono in grembo. O lo guardano di nascosto. O semplicemente non lo nascondono affatto. Efficienza.

2. Le patenti… consegnate con troppa generosità?

Stop ignorati, precedenze non concesse, indicatori di direzione diventati optional e limiti di velocità percepiti come un generico consiglio. Le basi del Codice della Strada, per molti, restano un lontano ricordo… forse mai imparato davvero.

3. Ignoranza diffusa: il mix perfetto per il caos

In un territorio dove convivono analfabetismo, disoccupazione e una certa tendenza al “faccio come voglio”, la circolazione stradale diventa inevitabilmente un far west urbano. Le regole esistono, ma il loro rispetto sembra un hobby di nicchia.

4. Controlli percepiti come inesistenti

Auto parcheggiate fisse su strisce pedonali, posti riservati, incroci, marciapiedi. Basta fare un giro in Via Campanile o Via San Francesco per trovarne un intero museo. E se l’infrazione non viene sanzionata, diventa presto un’abitudine. E poi una tradizione locale.

5. Viabilità progettata male sin dall’inizio

Nuovi quartieri, nuovi comparti, nuove zone industriali: un’occasione d’oro per creare strade moderne, larghe, razionali.
E invece troviamo:

  • curve a gomito degne di un rally,
  • marciapiedi usati come parcheggi perenni,
  • segnaletica mancante o confusa,
  • strettoie incomprensibili.

Un labirinto che nemmeno Arianna saprebbe risolvere.

6. L’incapacità di ammettere errori (e di calmarsi)

Quando due automobilisti si incrociano – o più spesso si scontrano – il dialogo non è quasi mai sereno. L’arte di scusarsi è rarissima; quella di litigare, diffusissima. Il risultato? Una città dove guidare, camminare o pedalare è spesso un’esperienza stressante, quando non apertamente rischiosa.

La città è complessa, il sindaco può fare fino a un certo punto

Il primo cittadino, da solo, contro tutto questo? Difficile immaginarlo. Ma un segnale, un intervento mirato, qualche controllo in più, un po’ di fermezza… potrebbero forse arginare la deriva quotidiana.

Post Scriptum: l’incidente dell’articolo? Un grande classico.

La dinamica è la solita, ripetuta infinite volte: un misto di distrazione, regole ignorate e parcheggi creativi. Nulla di sorprendente, purtroppo. Ed è proprio questo il problema.

di Michele Solatia

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

6 commenti su "Manfredonia, guida creativa e parcheggi fantasiosi: lettera semiseria di un lettore stanco (ma non sorpreso)"

  1. Se avessimo una Polizia Municipale più efficiente Manfredonia sarebbe tra i Comuni d’Italia più ricchi!!! Migliaia d’infrazioni giornaliere e pochissime sanzioni…..

  2. La cittadina più incivile e indisciplinata d’europa…con la più alta evasione fiscale a livello planetario…la cittadina designata ad ospitare un deposito di Gpl che anche in Nigeria avrebbero permesso di costruirlo. Una cittadina corrotta e delinquenziale. Una cittadina che ha migliaia di immobili a disposizione perché costruiscono decine di palazzi ad anno e con un forte calo della popolazione, però affitti e prezzi proibitivi. La cittadina con centinaia di B&B in nero,…

  3. Chi può fugga da questa cittadina posseduta dal demone del male.👿

  5. strisce pedonali non esistono e se ci sono sono sbiaditi, i cittadini vanno educati e non verbalizzati a casaccio e, dove servirebbe verbalizzare viene a mancare la figura del vigile.

  6. Continuo a non capire perché si permette di occupare le strisce blu per vedere mercanzia senza pagare l’obolo e non li si multa. Via Tribuna, via antiche mura, via della croce. Non voglio pensare male… Japrùte l’ucchjie

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

