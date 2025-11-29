“Non si chiama amore". Graphic novel come un "laboratorio di consapevolezza" contro la violenza di genere

Manfredonia. Sabato 29 novembre, presso l’Auditorium “Cristanziano Serricchio” del Palazzo dei Celestini si è tenuta la presentazione della graphic novel “Non si chiama amore”, promosso dal Rotary Club Manfredonia e dal Rotary Club Foggia Capitanata in collaborazione con il Comune di Manfredonia e una vasta rete di associazioni e realtà locali—tra cui il Centro Anti Violenza (CAV) “Rinascita Donna”, l’associazione “Impegno Donna”, la libreria Mondadori Bookstore, la Scuola del Fumetto “Gulliver” e Comics.

A seguire la presentazione diverse classi di studenti provenienti delle scuole medie e superiori.

Si è puntato al linguaggio del fumetto perché permette di parlare ai ragazzi utilizzando uno strumento che sentono vicino, riuscendo a mostrare come dietro frasi apparentemente rassicuranti, quali “ti controllo perché ti amo” o “lo faccio per te”, spesso si nascondano dinamiche di possesso e di annientamento dell’altro. il controllo, l’umiliazione e la gelosia morbosa non sono manifestazioni d’amore, ma chiari segnali di un rapporto malato da imparare a riconoscere tempestivamente.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco Domenico La Marca, dell’assessora alle politiche sociali Maria Teresa Valente, del presidente del Rotary Club Capitanata Stefano Tartaglia e della vice-presidente della sezione di Manfredonia, avv.to Giusy Moscatelli e con l’intervento dell’avvocata Daniela Gentile, coordinatrice del CAV di Manfredonia.

Successivamente Alessandra Salerno (past president del Rotary Club Capitanata) ha introdotto l’opera editoriale, ha spiegato le sue finalità sociali e moderato gli interventi al tavolo dei relatori. Il fumettista Giuseppe Guida e lo sceneggiatore Alessandro Guida hanno raccontato i meccanismi che hanno dato vita ai personaggi e alle storie intrecciate nella graphic novel.

Parte del ricavato derivante dalla vendita del fumetto sarà destinata al Centro antiviolenza dell’OdV “Impegno Donna” di Foggia, che da anni fornisce supporto legale e psicologico alle donne vittime di maltrattamenti.

FOTOGALLERY SALVATORE CLEMENTE