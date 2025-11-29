Edizione n° 5900

GRANDE CARRO // “Grande Carro”: depositate le ultime trascrizioni, il processo entra nella fase centrale
29 Novembre 2025 - ore  15:06

ESCORT // Sesso, disabilità e sex worker. “Sì, le escort colmano un vuoto sociale”
29 Novembre 2025 - ore  10:36

Home // Attualità // "Non si chiama amore". Graphic novel come un "laboratorio di consapevolezza" contro la violenza di genere

GRAPHIC NOVEL MANFREDONIA "Non si chiama amore". Graphic novel come un "laboratorio di consapevolezza" contro la violenza di genere

Parte del ricavato è stata destinata al Centro Anti Violenza di Foggia.

AUTORE:
Salvatore Clemente
PUBBLICATO IL:
29 Novembre 2025
Attualità // Cronaca //

Manfredonia. Sabato 29 novembre, presso l’Auditorium “Cristanziano Serricchio” del Palazzo dei Celestini si è tenuta la presentazione della graphic novel “Non si chiama amore”, promosso dal Rotary Club Manfredonia e dal Rotary Club Foggia Capitanata in collaborazione con il Comune di Manfredonia e una vasta rete di associazioni e realtà locali—tra cui il Centro Anti Violenza (CAV) “Rinascita Donna”, l’associazione “Impegno Donna”, la libreria Mondadori Bookstore, la Scuola del Fumetto “Gulliver” e Comics.

A seguire la presentazione diverse classi di studenti provenienti delle scuole medie e superiori.

Si è puntato al linguaggio del fumetto perché permette di parlare ai ragazzi utilizzando uno strumento che sentono vicino, riuscendo a mostrare come dietro frasi apparentemente rassicuranti, quali “ti controllo perché ti amo” o “lo faccio per te”, spesso si nascondano dinamiche di possesso e di annientamento dell’altro. il controllo, l’umiliazione e la gelosia morbosa non sono manifestazioni d’amore, ma chiari segnali di un rapporto malato da imparare a riconoscere tempestivamente.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco Domenico La Marca, dell’assessora alle politiche sociali Maria Teresa Valente, del presidente del Rotary Club Capitanata Stefano Tartaglia e della vice-presidente della sezione di Manfredonia, avv.to Giusy Moscatelli e con l’intervento dell’avvocata Daniela Gentile, coordinatrice del CAV di Manfredonia.

Successivamente Alessandra Salerno (past president del Rotary Club Capitanata) ha introdotto l’opera editoriale, ha spiegato le sue finalità sociali e moderato gli interventi al tavolo dei relatori. Il fumettista Giuseppe Guida e lo sceneggiatore Alessandro Guida hanno raccontato i meccanismi che hanno dato vita ai personaggi e alle storie intrecciate nella graphic novel.

Parte del ricavato derivante dalla vendita del fumetto sarà destinata al Centro antiviolenza dell’OdV “Impegno Donna” di Foggia, che da anni fornisce supporto legale e psicologico alle donne vittime di maltrattamenti.

