Regionali, nessun eletto a Manfredonia. L'amaro commento di Michele Arminio: “È il momento di alzarsi in piedi"

Manfredonia – All’indomani del voto regionale, a Manfredonia monta la delusione per l’assenza di un rappresentante della città nel nuovo Consiglio regionale. A intervenire è Michele Arminio, che in una lunga riflessione affida ai social il proprio appello alla comunità sipontina.
Secondo Arminio, il dato più allarmante è duplice: da un lato la città resterà per i prossimi cinque anni senza un proprio consigliere regionale, dall’altro l’affluenza alle urne si è fermata al 37,52%.
“Per cinque anni – afferma – non avremo un solo consigliere regionale a difendere la nostra terra. Cinque anni senza una voce nostra, senza nessuno che entri in quell’aula per dire ‘Manfredonia c’è’. È una sconfitta non solo elettorale, ma identitaria, culturale e comunitaria”.
Arminio punta il dito contro l’incapacità del territorio di fare sintesi attorno a una candidatura unitaria. “Abbiamo sbagliato tutti – sottolinea – come territorio, come città, come comunità politica. È mancata l’umiltà, è mancata la coesione, è mancata la visione. Se a Manfredonia ci fossimo seduti davvero a un tavolo, tutti insieme – destra, sinistra, centro, civici, società civile – e avessimo scelto un nome solo, oggi staremmo parlando di un consigliere eletto”.
Il confronto con altre realtà del Gargano, come Vieste, è inevitabile. “Vieste, una città con la metà dei nostri abitanti, porta in Regione due consiglieri – osserva – perché ha fatto squadra, ha capito la legge elettorale, ha usato la doppia preferenza in maniera intelligente. Loro hanno unito le forze, noi abbiamo diviso le energie. E quando ti dividi, perdi: è matematica”.
Nonostante il giudizio severo, Arminio invita a non rassegnarsi: “Il dado è tratto, ma la storia non è scritta. Adesso tocca a noi. Dobbiamo ricostruire una città piena di ferite materiali e morali, ma con un potenziale gigantesco: pesca, agricoltura, turismo, mare, tradizioni, porto, posizione strategica. Abbiamo tutto e non lo stiamo usando”.
Da qui la “chiamata all’unità” rivolta a forze politiche e società civile: “Questa città deve rialzarsi, deve ricominciare a credere in sé stessa. Mai più personalismi, mai più scelte calate dall’alto. Abbiamo perso l’occasione di mandare qualcuno in Regione a dire forte e chiaro: ‘Manfredonia vuole contare’. Chi ha responsabilità faccia un passo avanti, chi ha sbagliato trovi il coraggio di cambiare”.
Il messaggio si chiude con un appello alla mobilitazione collettiva: “Manfredonia non può più permettersi di restare in silenzio. È tempo di rialzarci, di crescere, di farci rispettare. È tempo di Manfredonia”.
Dichiarazioni di Michele Arminio.
14 commenti su "Regionali, nessun eletto a Manfredonia. L’amaro commento di Michele Arminio: “È il momento di alzarsi in piedi”"
Qualche anno addietro, Manfredonia vantó ben tre parlamentari e due consiglieri regionali. Neanche Foggia potè vantare questi numeri. Fu un caso unico nella storia di questa città. Quali furono i benefici che ne ottenne?
Hanno rovinato Manfredonia! E in tutti i settori! Porco demonio! Che siano maledetti!
Non sono riflessioni sue ma di – narratore e giornalista avete rovinato Manfredonia
Manfredonia terra di morte e distruzione..una colonia da sfruttare e seminare pericoli e porcherie che nessuno vuole al mondo.
Piuttosto che votare un politico di Manfredonia mi faccio cascare il rasoio sul volatile in max erezione.
Caro signor Arminio, non dovete meravigliarvi se a Manfredonia siamo senza consiglieri, questo è il frutto di una incapacità politica che possediamo.
Manfredonia ha sempre avuto qualche politico, sia alla Regione che al governo, ma come sappiamo tutti, mai nessuno ha portato frutti sperati.
Ognuno ha pensato al proprio orticello, sia personale che del partito.
È anche vero che Manfredonia detiene il detto che siamo amanti del forestiero , ma è anche vero che a Manfredonia manca tutto per vivere il benessere e tutto ciò che tanti giovani e famiglie desiderano.
Dobbiamo sperare solo che il signor Decaro non sia come il suo predecessore, altrimenti, qui a Manfredonia saremo sempre degli scartati della Puglia.
Buona vita a tutti.
La politica dei poveri.
Sono andato alle urne solo per votare De Caro, e sul risultato manfredoniano si potrebbe scrivere un intero manuale di sopravvivenza politica. Basta guardare comuni grandi come San Severo o Cerignola: zero consiglieri eletti. Però torniamo a Manfredonia, dove la politica non costruisce comunità ma solo cerchie. Ognuno chiuso nel proprio gruppetto, ognuno con il suo piccolo orticello di interessi. Così funziona: o piace alla provincia oppure resti confinato nella tua nicchia, proprio come è accaduto ai nostri esponenti.
Se qualcuno dei politici locali avesse davvero a cuore la comunità e non il proprio clan, forse oggi avremmo rappresentanti ovunque. Invece anche tra le associazioni si è visto il solito spettacolo: chi vota di qua, chi vota di là, sempre per convenienza.
E c’è un dato politico impossibile da ignorare: il pluridecorato consigliere regionale, ex sindaco, continua a essere il più forte in città. Chi lo criticava, oggi è politicamente evaporato, e lo si vede benissimo dai candidati che ha appoggiato. Molti politici manfredoniani sono arrivati al punto di sostenere forestieri che non sono riusciti nemmeno a farsi eleggere. E tu, che ora pontifichi sul campanilismo, eri lo stesso che fino a due giorni fa sosteneva un forestiero. Coerenza zero.
Poi c’è il capitolo più grottesco: il nostro super consigliere, fedelissimo dell’area Schlein — o forse Schlein/Shein, visto l’atteggiamento da versione low-cost — che si è presentato nelle aziende a chiedere voti proprio agli imprenditori che dovrebbe denunciare. Sottopagano, sfruttano i dipendenti, calpestano i contratti collettivi… ma va tutto bene, purché arrivino voti freschi. Altro che coerenza con le battaglie della segretaria nazionale: qui siamo alla politica a doppio binario, uno teorico e uno pratico.
E poi un abbraccio, affettuoso ma non troppo, ai politici manfredoniani: restate pure nelle vostre nicchie, comodissime e silenziose.
E tu, Sindaco, continua pure a non esprimerti — al contrario dei tuoi colleghi di Vieste e di altre città. Ma ti capisco: quando certi appoggi sono solo di facciata, parlare diventa imbarazzante.
Ma questo chi cacchio è??? Mo’ parlano tutti???
Manfredonia nessuno eletto? Manfredonia deve alzarsi in piedi? Ma perché non ricordi a tutti i manfredoniani che hai votato per un forestiero? Tu e il tuo giretto di amici avete portato Cusmai e con tanto di pizza come facciamo a credere a ciò che cerchi di scrivere?
X cittadino lettore indignato,vedi che lo scrivente ha votato un forestiero lo sanno tutti.Di cosa discutiamo?Nulla più assoluto.
E da Michele per cortesia
Nel vostro gruppo c’è qualcuno in gamba,fatelo uscire allo scoperto, altrimenti vi riveucerete
Ma sei carne o pesce? – a scuola da piccoli si paga da grandi
carissimo Sig. Arminio non le pare che qualcuno debba fare “mea culpa” si è chiesto lei e i suoi compagni cosa è migliorato a Manfredonia negli ultimi 30anni ? a mio modestissimo parere , nulla …. il numero dei cittadini residenti a Manfredonia diminuisce di anno in anno, se lo chiede il perché? Lei crede che se i suoi compagni fossero stati capaci di far migliorare l’ economia , la socialità’, i servizi , non sarebbero stati rivotati ? ho letto che un suo compagno ha dett che Manfredonia gli ha data tutto …. ma lui quale contributo ha lasciato a Manfredonia negli ultimi 10 anni se non regressione per questa città, mi spiega perché noi Manfredoniani avremmo dovuto rivotare chi , si è permesso di dire che l’ospedale di Manfredonia è un’eccellenza per il territorio…. deve dire al suo compagno che i Manfredoniani non sono più delle pecore … anzi gli ricordi di scendere dal piedistallo che non sarà un senatore a vita è’ tempo di rimboccarsi le maniche e fare come facciamo io e lei tutte le mattine! questi signori non hanno ormai fatto un giorno di lavoro credo sia arrivato il tempo di togliere il disturbo!!!