Regionali, nessun eletto a Manfredonia. L'amaro commento di Michele Arminio: “È il momento di alzarsi in piedi"

Manfredonia – All’indomani del voto regionale, a Manfredonia monta la delusione per l’assenza di un rappresentante della città nel nuovo Consiglio regionale. A intervenire è Michele Arminio, che in una lunga riflessione affida ai social il proprio appello alla comunità sipontina.

Secondo Arminio, il dato più allarmante è duplice: da un lato la città resterà per i prossimi cinque anni senza un proprio consigliere regionale, dall’altro l’affluenza alle urne si è fermata al 37,52%.

“Per cinque anni – afferma – non avremo un solo consigliere regionale a difendere la nostra terra. Cinque anni senza una voce nostra, senza nessuno che entri in quell’aula per dire ‘Manfredonia c’è’. È una sconfitta non solo elettorale, ma identitaria, culturale e comunitaria”.

Arminio punta il dito contro l’incapacità del territorio di fare sintesi attorno a una candidatura unitaria. “Abbiamo sbagliato tutti – sottolinea – come territorio, come città, come comunità politica. È mancata l’umiltà, è mancata la coesione, è mancata la visione. Se a Manfredonia ci fossimo seduti davvero a un tavolo, tutti insieme – destra, sinistra, centro, civici, società civile – e avessimo scelto un nome solo, oggi staremmo parlando di un consigliere eletto”.

Il confronto con altre realtà del Gargano, come Vieste, è inevitabile. “Vieste, una città con la metà dei nostri abitanti, porta in Regione due consiglieri – osserva – perché ha fatto squadra, ha capito la legge elettorale, ha usato la doppia preferenza in maniera intelligente. Loro hanno unito le forze, noi abbiamo diviso le energie. E quando ti dividi, perdi: è matematica”.

Nonostante il giudizio severo, Arminio invita a non rassegnarsi: “Il dado è tratto, ma la storia non è scritta. Adesso tocca a noi. Dobbiamo ricostruire una città piena di ferite materiali e morali, ma con un potenziale gigantesco: pesca, agricoltura, turismo, mare, tradizioni, porto, posizione strategica. Abbiamo tutto e non lo stiamo usando”.

Da qui la “chiamata all’unità” rivolta a forze politiche e società civile: “Questa città deve rialzarsi, deve ricominciare a credere in sé stessa. Mai più personalismi, mai più scelte calate dall’alto. Abbiamo perso l’occasione di mandare qualcuno in Regione a dire forte e chiaro: ‘Manfredonia vuole contare’. Chi ha responsabilità faccia un passo avanti, chi ha sbagliato trovi il coraggio di cambiare”.

Il messaggio si chiude con un appello alla mobilitazione collettiva: “Manfredonia non può più permettersi di restare in silenzio. È tempo di rialzarci, di crescere, di farci rispettare. È tempo di Manfredonia”.

Dichiarazioni di Michele Arminio.