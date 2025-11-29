PALO Riccardi: “Segnalazione palo metri 30 metri porto, serve la verità”
"La città ha diritto a scelte trasparenti e rispettose del suo mare e del suo skyline".
Manfredonia. “Oggi ho trasmesso alle autorità competenti un esposto–segnalazione sull’Autorizzazione Unica ZES n. 6/2025 e sulla concessione demaniale per l’installazione di un palo da 30 metri con antenne e parabole sul Molo di Ponente del porto di Manfredonia.
L’obiettivo è semplice: verificare la legittimità del provvedimento e tutelare paesaggio, sicurezza della navigazione e corretta gestione del demanio marittimo.
Lo scrive Angelo Riccardi in un post sui social.
𝑓𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 Bruno Mondelli Giuliani.
A Manfredonia tutto si può. Temo che il bello debba ancora venire.