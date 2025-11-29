Manfredonia . “Oggi ho trasmesso alle autorità competenti un esposto–segnalazione sull’Autorizzazione Unica ZES n. 6/2025 e sulla concessione demaniale per l’installazione di un palo da 30 metri con antenne e parabole sul Molo di Ponente del porto di Manfredonia.

L’obiettivo è semplice: verificare la legittimità del provvedimento e tutelare paesaggio, sicurezza della navigazione e corretta gestione del demanio marittimo.

La città ha diritto a scelte trasparenti e rispettose del suo mare e del suo skyline”.

Lo scrive Angelo Riccardi in un post sui social.