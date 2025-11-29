Edizione n° 5900

29 Novembre 2025 - ore  15:06

29 Novembre 2025 - ore  10:36

Riccardi: "Segnalazione palo metri 30 metri porto, serve la verità"

PALO Riccardi: “Segnalazione palo metri 30 metri porto, serve la verità”

"La città ha diritto a scelte trasparenti e rispettose del suo mare e del suo skyline".

Riccardi: "Segnalazione palo metri 30 metri porto, serve la verità" - ph bruno mondelli

Riccardi: "Segnalazione palo metri 30 metri porto, serve la verità" - ph bruno mondelli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //
Manfredonia. “Oggi ho trasmesso alle autorità competenti un esposto–segnalazione sull’Autorizzazione Unica ZES n. 6/2025 e sulla concessione demaniale per l’installazione di un palo da 30 metri con antenne e parabole sul Molo di Ponente del porto di Manfredonia.
L’obiettivo è semplice: verificare la legittimità del provvedimento e tutelare paesaggio, sicurezza della navigazione e corretta gestione del demanio marittimo.
La città ha diritto a scelte trasparenti e rispettose del suo mare e del suo skyline”.
Lo scrive Angelo Riccardi in un post sui social.
𝑓𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 Bruno Mondelli Giuliani.

 

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO