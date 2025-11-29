“Santa Claus Show”: il Natale di Manfredonia e del territorio raccontato da Statoquotidiano

“Santa Claus Show”: il Natale di Manfredonia raccontato da Statoquotidiano

Il Natale di Manfredonia e dintorni arriva in video sulle pagine di Statoquotidiano con una nuova trasmissione: “Santa Claus Show”.

Volto e voce del format è Stefania Consiglia Troiano, che accompagnerà il pubblico in un giro tra le attività commerciali della città e del territorio, incontrando commercianti, famiglie e passanti per raccogliere impressioni, desideri e atmosfere di questo Natale.

Obiettivo del programma è quello di far “respirare insieme la magia” delle feste, portando online colori, luci e umanità delle strade e dei negozi, in un racconto leggero e partecipato.

La regia, le foto e i video sono curati da Daniele Catalano, per una produzione firmata Statoquotidiano.

Gli episodi di “Santa Claus Show” saranno pubblicati e condivisi sulle pagine social e sul sito di Statoquotidiano: l’invito per lettori e utenti è a rimanere sintonizzati… perché la prima intervista è già in arrivo.