Edizione n° 5900

BALLON D'ESSAI

"SALVIAMOLO" // Cane malato e denutrito abbandonato nel ghetto di Mezzanone. “Vi prego, aiutate questa povera anima”
29 Novembre 2025 - ore  11:04

CALEMBOUR

ESCORT // Sesso, disabilità e sex worker. “Sì, le escort colmano un vuoto sociale”
29 Novembre 2025 - ore  10:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // “Santa Claus Show”: il Natale di Manfredonia e del territorio raccontato da Statoquotidiano

“Santa Claus Show”: il Natale di Manfredonia e del territorio raccontato da Statoquotidiano

“Santa Claus Show” il Natale di Manfredonia e del territorio raccontato da Statoquotidiano

“Santa Claus Show” il Natale di Manfredonia e del territorio raccontato da Statoquotidiano

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
29 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

“Santa Claus Show”: il Natale di Manfredonia raccontato da Statoquotidiano

Il Natale di Manfredonia e dintorni arriva in video sulle pagine di Statoquotidiano con una nuova trasmissione: “Santa Claus Show”.

Volto e voce del format è Stefania Consiglia Troiano, che accompagnerà il pubblico in un giro tra le attività commerciali della città e del territorio, incontrando commercianti, famiglie e passanti per raccogliere impressioni, desideri e atmosfere di questo Natale.

Obiettivo del programma è quello di far “respirare insieme la magia” delle feste, portando online colori, luci e umanità delle strade e dei negozi, in un racconto leggero e partecipato.

La regia, le foto e i video sono curati da Daniele Catalano, per una produzione firmata Statoquotidiano.

Gli episodi di “Santa Claus Show” saranno pubblicati e condivisi sulle pagine social e sul sito di Statoquotidiano: l’invito per lettori e utenti è a rimanere sintonizzati… perché la prima intervista è già in arrivo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto.” Indro Montanelli

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO