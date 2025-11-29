Edizione n° 5900

GRANDE CARRO // “Grande Carro”: depositate le ultime trascrizioni, il processo entra nella fase centrale
29 Novembre 2025 - ore  15:06

ESCORT // Sesso, disabilità e sex worker. “Sì, le escort colmano un vuoto sociale”
29 Novembre 2025 - ore  10:36

Home // Manfredonia // "Santa Claus Show": un Natale senza confini da Gelsomino Home (prima puntata)

"GELSOMINO SHOW" “Santa Claus Show”: un Natale senza confini da Gelsomino Home (prima puntata)

Fotogallery #statoquotidiano

Fotogallery #statoquotidiano

AUTORE:
Stefania Consiglia Troiano
PUBBLICATO IL:
29 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Per questo primo appuntamento di “Santa Claus Show” la conduttrice Stefania Consiglia Troiano e il videomaker Daniele Catalano hanno varcato le porte del magnifico showroom di Gelsomino Home, dove la magia del Natale incontra la raffinatezza e l’eleganza.

Quest’anno il tema è un “Natale senza confini”, un invito ad aprire il cuore alla bellezza universale delle feste, con addobbi e atmosfere pensate per tutti i gusti e per ogni tipo di ambiente, dalla casa alle attività commerciali.

Tra le meraviglie che incantano grandi e piccini, spiccano i villaggi Lemax: piccoli mondi in miniatura, ricreati con cura e attenzione ai dettagli.  Casette illuminate, personaggi in movimento  e ambientazioni sempre diverse e suggestive: ogni villaggio è un racconto che prende vita, un microcosmo che trasporta chi lo osserva in un universo di fiaba e serenità.

Il tour natalizio prosegue tra alberi di Natale di ogni tipo: dai classici verdi ai più originali rosa, fino alle versioni più moderne ed eco-sostenibili con luci a LED integrate.

Accanto agli alberi, un tripudio di palline, ghirlande, peluche e luci che trasformano ogni angolo della casa in un rifugio di calore e festa. 

Come spiegato da una responsabile dello showroom, i colori protagonisti di quest’anno sono:  bordeaux e verde e le tonalità della terra che richiamano eleganza e natura; rosso e dorato, i grandi classici che non passano mai di moda; il bianco e legno, per un’atmosfera nordica e raffinata. Inoltre le lucine non sono più solo per l’albero: illuminano angoli della casa, mensole e spazi inattesi, creando un gioco di riflessi che scalda l’anima.

Un altro angolo di pura magia è il paesaggio nordico, dove il bianco domina e si fonde con il calore del legno.

Tra gli addobbi spuntano animaletti deliziosi come barbagianni di varie dimensioni, orsetti teneri, renne eleganti  e piccoli dettagli che rendono ogni scena un incanto.

Gli amici di Gelsomino Home vi aspettano per rendere il vostro Natale ancora più magico e creativo. Ogni dettaglio, ogni luce, ogni villaggio racconta una storia di emozione e bellezza, pronta a entrare nelle vostre case e nei vostri cuori.

fotogallery statoquotidiano.it

#messaggiopromozionale

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO