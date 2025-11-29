Vico del Gargano. Consiglio comunale unanime: sì al tavolo tecnico per l’abbruciatura delle frasche

di Michele Angelicchio

L’abbruciatura delle frasche derivanti dalla potatura degli uliveti e i preoccupanti sintomi di xylella riscontrati su alcune piante del Gargano sono stati i principali temi affrontati nell’ultimo Consiglio Comunale del 13 novembre.

L’ampia e accurata relazione del consigliere Giuseppe d’Avolio ha ricostruito l’intero percorso normativo e amministrativo seguito finora, evidenziando come – tra enti locali, Ministero, Parco Nazionale e Regione Puglia – il problema continui a rimanere irrisolto, nonostante la crescente urgenza.

La relazione d’Avolio: tradizione agricola, rischio fitosanitario e pericolo incendi

Il consigliere ha ricordato come: “La pratica dell’abbruciamento controllato delle frasche è frutto della saggezza dei nostri avi, utilizzata per secoli come ordinaria manutenzione agricola e come prevenzione dei danni provocati da patogeni e fitofagi che causano il disseccamento delle piante.”

Ha inoltre sottolineato che la trinciatura dei residui di potatura genera un substrato secco che: può favorire la proliferazione di batteri, funghi e insetti; rappresenta un potenziale serbatoio di infezioni; aumenta il rischio di incendi.

D’Avolio ha ricordato anche la nascita, nel febbraio 2022, del Comitato intercomunale degli agricoltori delle aree protette del Parco Nazionale del Gargano, promosso dagli agricoltori Giuseppe Agujari e Leonardo Cilenti, insieme alle associazioni di categoria e all’assessore all’Agricoltura del Comune di Vico del Gargano, Vincenzo Murgolo.

Al comitato hanno aderito agricoltori di Vico del Gargano, Ischitella, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Manfredonia e Vieste, con l’obiettivo di ottenere la deroga al divieto di abbruciamento prevista dal comma 4 dell’art. 2 della normativa vigente.

Nonostante il supporto del Comune e dell’Ente Parco, la Regione Puglia – pur riconoscendo le ragioni degli agricoltori – ha ribadito la necessità di un parere positivo del Ministero dell’Ambiente per risolvere definitivamente la questione.

Nel frattempo, gli agricoltori hanno segnalato: un forte aumento dell’attacco della mosca dell’ulivo, sempre più resistente agli insetticidi sistemici; danni crescenti da parte della rogna dell’ulivo, che indebolisce e può portare alla morte delle piante; il dimezzamento dei raccolti negli ultimi tre anni, ridotti ulteriormente a un terzo nell’annata attuale; il progressivo abbandono dei terreni; la diffusione di infezioni fitosanitarie; l’arrivo della xylella fastidiosa a Cagnano Varano pochi mesi fa.

La conclusione di d’Avolio è stata chiara: “È estremamente urgente concedere la deroga richiesta”.

Gli interventi Sementino e Cusmai: un problema noto da anni

Il consigliere Michele Sementino, già sindaco, ha ricordato che la questione era stata posta sul tavolo nel 2020 dalla sua amministrazione: “Affrontammo il problema con serietà, grazie al contributo di chi coltiva le nostre terre da generazioni. Promuovemmo incontri con il Parco Nazionale e con l’assessore Pentassuglia per accelerare l’autorizzazione in deroga. Già allora era evidente che ciò che accadeva nel Salento sarebbe risalito verso il Gargano.”

Sementino ha denunciato i continui rimpalli tra Ministero e Regione, che per anni hanno bloccato qualsiasi decisione.

Il consigliere Daniele Cusmai ha ribadito: “Questa deroga sarebbe dovuta essere in vigore da anni. Il governo regionale ha sottovalutato la questione: ricordiamo il presidente Emiliano che abbracciava gli alberi dicendo di aver fermato la xylella, mentre oggi ce la ritroviamo sul Gargano.”

Cusmai ha annunciato voto favorevole e ha espresso solidarietà agli agricoltori, in vista di un periodo definito “molto complicato”.

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la richiesta alla Regione Puglia di: “Istituire, nel più breve tempo possibile, il tavolo tecnico interistituzionale necessario per concedere, con urgenza, la deroga al divieto di abbruciamento delle frasche nel territorio garganico.”

Resta da capire se questa sarà la volta buona. Gli agricoltori lo sperano.

(Nella foto: uliveto nella piana di Calenella)