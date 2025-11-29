Xylella nel Foggiano, salgono a 153 gli ulivi infetti. Coldiretti: “Intervenire"

FOGGIA, 29 novembre 2025 – Continua ad aggravarsi il focolaio di Xylella fastidiosa individuato a Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Con gli ultimi monitoraggi dell’Osservatorio fitosanitario regionale, il numero degli ulivi risultati positivi al batterio sale a 153, con 106 nuove piante che vanno ad aggiungersi alle 47 già confermate nelle scorse settimane. Si tratta di uno dei focolai più estesi mai registrati nel territorio settentrionale della Puglia.

A darne notizia è Coldiretti Puglia, che aggiorna un quadro già fortemente critico: secondo l’associazione, sarebbero ormai quasi 21 milioni gli alberi contagiati in tutta la regione dall’inizio dell’emergenza Xylella. La situazione, spiegano da Coldiretti, si è accentuata in seguito alle operazioni di sorveglianza intensificata nell’area di 400 metri attorno al nucleo infetto, avviate per identificare tempestivamente ulteriori piante positive e definire l’effettiva estensione del focolaio.

L’estirpazione degli ulivi infetti – e delle altre piante ospiti entro un raggio di 50 metri, come previsto dalla normativa – sarà effettuata dalle squadre dell’Arif oppure dai proprietari su base volontaria. Particolare attenzione sarà rivolta agli ulivi monumentali presenti nella zona cuscinetto: quelli risultati indenni dovranno essere segnalati alla Sezione autorizzazioni ambientali per una possibile tutela da parte della Commissione tecnica alberi monumentali.

Coldiretti ribadisce che solo un insieme coordinato di misure può rallentare l’avanzata del batterio: prevenzione meccanica e fitosanitaria, monitoraggio costante delle piante e dell’insetto vettore, la sputacchina, campionamenti regolari, rimozione immediata delle piante infette, uso di nuove tecnologie per l’individuazione precoce dei focolai. “Contro il dilagare della Xylella che ormai ha raggiunto la provincia di Foggia – sottolinea Coldiretti Puglia – risultano determinanti monitoraggio, campionamento, analisi di laboratorio e continua ricerca, per individuare i focolai nelle primissime fasi dell’infezione e procedere rapidamente alla rimozione delle piante colpite”.