Meteo Gargano, fenomeno nevoso tra i 350-500 metri

Di:

Bari. METEO Puglia: prosegue l’afflusso di fredde correnti settentrionali che mantiene in vita una moderata variabilità, in particolar modo a ridosso della dorsale, con possibilità di qualche isolato e debole fenomeno, nevoso sin verso i 350-500 metri. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo. Venti tesi-forti settentrionali. Zero termico nell’intorno di 850 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto molto mossi o agitati.

Ancora variabile e clima fresco

VENERDI’: Le regioni del basso versante adriatico restano esposte a fredde correnti settentrionali responsabili di locali annuvolamenti e di temperature sotto le medie del periodo. Qualche isolato fenomeno non escluso tra Murge e Lucania. Temperature stabili o in locale rialzo nei massimi. Venti moderati settentrionali. Mari da molto mossi a mossi.

Nubi in transito ma senza fenomeni di spicco

SABATO:Una circolazione depressionaria resta in azione sull’Europa sudorientale pilotando annuvolamenti irregolari anche sulle regioni del basso versante adriatico ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature stabili o in lieve aumento nei massimi. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mari mossi, tendenti a poco mossi.