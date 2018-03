Fuochi d'artificio (st@rchivio)

Di:



Foggia. I militari della Stazione di Trinitapoli, poi, hanno denunciato in stato di libertà F.R., cl. ’87. Gli operanti, a seguito di un’accurata perquisizione domiciliare, hanno scoperto, in uno scantinato, circa 40 kg di fuochi d’artificio di genere vietato, che lo stesso deteneva per la vendita abusiva. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre il responsabile dovrà rispondere di commercio ed omessa denuncia di materiale esplodente. REDAZIONE STATO QUOTIDIANO.IT – RIPRODUZIONE RISERVATA Trinitapoli, denunciato per vendita abusiva fuochi d’artificio ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.