FI Manfredonia “Maggioranza unita solo per tirare a campare”

Manfredonia, 29 dicembre 2017. ”Un ex-Sindaco, una ex-Giunta, una ex-Maggioranza, ma ancora troppi interessi comuni in ballo. Questa la sintesi che il gruppo consiliare di Forza Italia di Manfredonia si sente di fare per descrivere la ‘tenuta’ della giunta di sinistra.

Oltre i contrasti, oltre le differenze, oltre ogni vergogna! Uniti – seppur a ranghi estremamente ridotti – pur di portare a casa il (pessimo) risultato: TIRARE A CAMPARE.

Come sottolineato dal Consigliere Leonardo Taronna nel corso del suo intervento sull’ulteriore variazione di bilancio voluta da una giunta, da tempo allo sbando, i conti (del bilancio comunale) continuano a non tornare. La Consigliera Eliana Clemente invoca il senso di responsabilità nei confronti dei cittadini che – seppur sbagliando a dare fiducia alla ex-maggioranza – non dovrebbero pagare per gli errori commessi dalla sinistra locale. Il Capogruppo Cristiano Romani, infine, incalza la stessa maggioranza decaduta invitandola ad una decisione coraggiosa e a non attendere che sia la Corte dei Conti a staccare la spina.

Insomma, nulla di nuovo sotto l’albero, solo una ulteriore e impietosa messa in scena, prima dell’inesorabile caduta. Di rinvio in rinvio, di sospensione in sospensione. CRISI CONCLAMATA!”.

E’ quanto scrive in una nota il gruppo consiliare di Forza Italia Manfredonia.