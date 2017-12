“Foggia, il closing con Follieri slitta a gennaio”

Di:

Slitta il closing per l’ingresso nel Foggia, col 50%, del gruppo italo-americano rappresentato da Raffaello Follieri e previsto per la fine di questo mese. “Abbiamo deciso di rinviare tutto al 10 gennaio”, spiega il patron Franco Sannella con il presidente Lucio Fares che parla di rinvio per ragioni organizzative. Nessun commento invece da parte di Follieri che, presente in tribuna assieme al padre Pasquale, ha spiegato: “Preferisco Non rilasciare dichiarazioni è giusto che a parlare sia la società del Foggia Calcio”. Lo riporta Foggiacalciomania.com.