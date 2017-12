“Maggioranza è stabile ma segreterie partito tornino protagoniste”

Di:

Foggia, 29 dicembre 2017. L’ultimo consiglio comunale si è concluso con un voto di maggioranza a 17. A favore la lega di Salvini, si astengono in quattro, Giuseppe Maineiro di Fdi e tre 3 consiglieri di Fi, il partito del sindaco.

Ventura avete un problema di instabilità politica dato che, persino chi è stato votato nella lista Landella, oggi in Fi, lascia l’aula?

E’ nella dinamica della politica locale il non sentirsi parte di un progetto. Queste tensioni una volta venivano risolte nelle segreterie politiche. Abbiamo avuto scarsa flessibilità di azione ma non di numeri.

Il segretario di Fi dovrebbe parlare con i propri consiglieri?

Non so dire che problemi hanno, Cataneo alla Provincia sta con Fi e al Comune è indipendente, e già questo è segno di confusione, Pertosa a palazzo Dogana candidato con Ap non eletto oggi indipendente, Russo potrebbe aver avuto delle frizioni con il partito.

Hanno definito Landella “uomo solo al comando” dopo la seduta di consiglio comunale.

Il sindaco ha una giunta che fa il suo lavoro, non credo sia solo al comando.

Ma della convocazione alla Corte dei conti per verificare gli obiettivi intermedi il consiglio comunale non è stato informato, l’ha denunciato anche Mainiero in conferenza stampa, non solo Cataneo.

I dirigenti hanno stilato un report di monitoraggio periodico inviato, quello in discussione non è il report finale del 2016 che viene notificato in consiglio comunale e discusso eventualmente. E’ una strumentalizzazione che si sta facendo su un fatto che non hanno rilevanza istituzionale. La spesa è aumentata? Lo vedremo, attendo il documento finale. E’ facile parlare contro tutti quando si è all’opposizione, lo siamo stati anche noi ma facevamo proposte costruttive che oggi riscontro in alcuni consiglieri di minoranza come De pellegrino o Marasco.

Sull’Ataf gli stessi consiglieri hanno evidenziato la penalizzazione sugli stipendi dei lavoratori.

Le aziende hanno chiuso in positivo il bilancio, ai lavoratori è mancata una contrattazione decentrata nel tempo, ora abbiamo riportato a regime le mensilità, avanzano solo 300mila euro che daremo a febbraio.

Sulla questione Amica avete avuto riscontri dalla curatela fallimentare? La vertenza la chiudete secondo le vostre proposte?

Quello di Amica è un mostro a cento teste, ne tagli una e ne spunta un’altra. Siamo in attesa delle controdeduzioni della parte dei creditori.

Balli e suoni ma le strade sono disastrate. Le riporto un parere diffuso ma le strade sono in condizioni pessime. Quanto si potrà risolvere con 1 milione di euro nella variazione di bilancio?

Ci occuperemo di quelle principali, ma le strade sono tanti chilometri, può darsi che una assorba una cifra importante e che ci permetta di fare poco altro. In ogni caso serve un maggiore coordinamento degli enti esterni che si occupano dei cavi della luce, tubature dell’acqua, perché non si rincorra la ditta che non ha terminato il lavoro. Per balli e suoni offriamo un servizio perché una comunità sia in armonia e non a lutto durante le feste.

Una marea di gente per le strade alla vigilia di Natale e pochi bidoni predisposti.

Non ci si aspettava tanta gente, nel centro di Foggia non possiamo mettere i bidoni per l’arredo urbano. In ogni caso si è riversata per le strade una marea di persone anche dalla provincia, un’emergenza cui presteremo più attenzione, non è che potevamo mettere un limite di orario alla festa, poi comunque verso le 4 la città è stata ripulita.

Serve un assessorato alla sicurezza che la Lega non ha accettato?

E’ un contributo ma il Comune può lavorare sulla sicurezza solo con le altre istituzioni. Abbiamo sistemato una decina di vigili urbani in vertenza con il Comune perché da contratto avevano 36 ore e ne svolgevano 30. Nel quartiere Ferrovia si può pensare anche a dei contributi per imprese locali affinché tornino ad aprire esercizi, oltre alla merce etnica riprenda forza il marchio Italia e non si faccia solo una passeggiata su quel viale ma ci sia anche qualche attrazione. Penso che bisognerebbe fare in modo di incentivare il tessuto delle medie imprese e che il lavoro a Foggia non venga solo da grandi centri commerciali.

Per la vendita degli immobili comunali ci sono dei ritardi. In un comune in difficoltà economica è un ritardo penalizzante

Non è che non abbiamo patrimonio censito, ci sono dei ritardi nel censimento di molti altri di cui si sta occupando il segretario generale. Ci stiamo occupando di tutti gli atti e documenti, è un lavoro lungo che va a rilento e a cui stiamo prestando la giusta attenzione.

Ventura lei in quale area politica si colloca dopo essere stato eletto come fittiano?

Nell’area di centro moderata non la chiamo quarta gamba perché mi sa di ortopedia

Pensa che le elezioni politiche porteranno qualche cambiamento nella maggioranza?

Non credo, piuttosto mi auguro che ci sia coerenza nei candidati prima e dopo le elezioni.

Cioè?

Mi auguro ci sa coerenza nei confronti della stessa coalizione nella quale si è stati candidati ed eventualmente eletti, creare una filiera virtuosa in cui ogni livello politico della stessa istituzione assicura collaborazione. Per scelte e decisioni destinate ad una comunità.

(A cura di Paola Lucino, Foggia 29 dicembre 2017)