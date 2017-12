IN PRIMO PIANO IL CAPITANO TOMMASO CASTRIGNANO (PH ANTONIO TROIANO)

Di:



Manfredonia, 29 dicembre 2017. CON recente decreto sindacale del Comune di Manfredonia, il Capitano Tommaso Castrignano è stato individuato Comandante – Responsabile del Corpo di polizia locale ad interim, nelle more di espletamento della procedura concorsuale ai sensi di legge. Allo stesso Capitano Castrignano è stato attribuito il grado di Commissario Superiore, il cui grado distintivo è rappresentato da una stella dorata a sei punte bordata di rosse e torre (grado immediatamente inferiore a quello di Dirigente Comandante). Il conferimento del citato grado non determina un compenso superiore a quello in godimento. Si ricorda come, con D.G.C. del 15.11.2017, si è giunti alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente Comandante in carica, con collocamento a riposo dello stesso dal 01 dicembre 2017. Allegato

decreto n67 Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, Cap Tommaso Castrignano comandante responsabile ad interim P.L. ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.