Manfredonia, 29 dicembre 2017. INCIDENTE stradale questa mattina a Manfredonia, in viale Michelangelo, nei pressi della caserma dei Carabinieri: il sinistro ha coinvolto due mezzi, uno dell’istituto di vigilanza “Casalino”. Risulterebbero delle persone ferite, fortunatamente in modo lieve. IMMAGINI – RIPRODUZIONE RISERVATA

