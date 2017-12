Manfredonia, Matteo Guerra “Ogni volta che indosso la divisa è un’emozione indescrivibile”

Di:

Manfredonia, 29 dicembre 2017. Nel solco di una antica tradizione che accomuna le accademie militari italiane, durante la Santa Messa della notte di Natale, il parroco della San Pio di Manfredonia, don Alessandro Rocchetti, ha presieduto il rito della “Benedizione dello spadino” dell’Allievo Ufficiale Matteo Guerra che da quest’anno è stato ammesso all’Accademia della Guardia di Finanza, massimo istituto di formazione del Corpo.

Il parroco, durante la Santa Messa, ha benedetto il giovane cadetto che si è presentato in uniforme storica e con il classico spadino, simbolo dell’onore e dell’impegno che ogni allievo prende verso la Nazione e verso Dio.

Virtù antica, come antica è la tradizione che ne permea la consegna da parte dell’Anziano (Allievo del II° anno) al Cappellone (Allievo del I° anno) nel corso di una suggestiva cerimonia avvenuta il 14 dicembre a Bergamo. Lo stesso viene custodito gelosamente dal cadetto che lo offre, come simbolo della sua vita e della sua professione, al Signore che nasce.

Lo spadino è stato infatti sfoderato per la prima volta durante la S. Messa dalla madre di Matteo, Lia Mancini.

Questo rituale intende rammentare il significato della valenza di chi non tradirà mai il cadetto.

Profilo Matteo Guerra

Il giovane Allievo Matteo Guerra del 117° corso “Ala IV” ha lasciato la divisa da scout per abbracciare quella della Guardia di Finanza. Al termine del percorso formativo, militare e professionale, conseguirà la laurea in Giurisprudenza e il grado di Tenente e potrà essere quindi assegnato ad uno dei Comandi di reparti territoriali sparsi in Italia.

Matteo Guerra, 21 anni da poco compiuti, prima di intraprendere la carriera militare ha conseguito il diploma presso l’ Istituto Tecnico Economico “G. Toniolo”.

Nel 2016 è stato ammesso alla Scuola Ispettori della Guardia di Finanza e nello stesso anno ha deciso di intraprendere il concorso che nel settembre 2017 l’avrebbe portato a varcare la soglia della prestigiosa Accademia della GdF, massimo istituto di formazione del Corpo.

Un anno intenso quello vissuto all’Aquila, con le difficoltà di approcciarsi ad una nuova vita e l’aspirazione di andare oltre. Se sono stati tanti i sacrifici per entrare nella Scuola Ispettori ancor di più lo sono stati quelli che gli hanno permesso di diventare Allievo Ufficiale.

“Conciliare le attività militari e universitarie della Scuola Ispettori, con lo studio per un nuovo concorso non è affatto semplice, ho dovuto sacrificare tante libere uscite, a volte studiare di notte e passare la licenza estiva sui libri. La passione era ciò che mi spingeva a guardare tutto ciò come un investimento su me stesso e ad ogni fase concorsuale che passavo con successo era un passo verso quel sogno che avevo da bambino, divenire Allievo Ufficiale. Ora che quel sogno si è realizzato è difficile credere alla realtà ed ogni volta che indosso la divisa è un’emozione indescrivibile“.

“Ringrazio la mia famiglia e chi mi ha incoraggiato”

Parlando di divise è impossibile per Matteo dimenticare quella che è stata l’esperienza scout. “Lo scoutismo è una palestra di vita, ti insegna a guardare il mondo in maniera differente. Non è un hobby o uno sport, è qualcosa di così unico e completo che è anche difficile raccontarlo, va vissuto. Tutto ciò che ho fatto proprio dall’esperienza scout mi è stata utile nella vita militare. Oggi non potrei immaginarmi senza lo scoutismo”.

“Tutto ciò che sono oggi lo devo alla mia famiglia, perciò è doveroso ringraziare chi mi ha supportato, incoraggiandomi e accompagnandomi in giro per l’Italia credendo insieme a me che quel sogno fosse realizzabile”.

Non ci resta che augurare a Matteo una carriera ricca di soddisfazioni, Ad Maiora.

