Nei Monti Dauni “Hanno rubato l’orologio”

Di:

Foggia. Un Viaggio ricco, affascinante, coinvolgente nel Sud, come non lo si è mai visto, punto di Partenza e non di arrivo, “costellato, disseminato, quasi ben disegnato” da piccoli comuni, “ben conditi” da storie e aneddoti e che molto spesso si trasforma “in uno studio da talk show”.

L’importanza di mettersi in gioco, “svegliarci, stupirci e stupire”. Nascere, Rinascere, Crescere nell’altro e in comunione con l’altro.

Non restare lì affacciato alla finestra ad “osservare la Vita che, come un fiume, scorre inesorabile davanti a te, ma scendi in piazza diventandone protagonista attivo”. Grinta, tenacia, idee, umiltà, voglia di rialzarsi sempre.

La piazza: acerrimo nemico o luogo per (re)incontrarsi, mettendo a nudo le proprie idee e guardando la realtà sotto una diversa spigolosità. A Rocchetta Sant’Antonio, piccolo comune ma ricco di storia e tradizioni letterarie e non solo, del Sub Appennino Dauno, a pochi passi dal Capoluogo Dauno, punto di ritrovo di chi, pur essendo partito alla ricerca di un Futuro da costruire, ritorna per rinsaldare le “proprie radici” famigliari, viste sempre come guscio protettivo in cui poter rifugiare “nei momenti sì di quiete ma anche di tempesta” del vivere quotidiano, lo scorso 28 dicembre 2017, tra “una tavolata piena di prodotti enogastronomici e una rimpatriata tra “vecchi amici di scuola”, a poche ore dallo scoccare della Mezzanotte, che segna “la messa in archivio dell’ anno appena trascorso e il benvenuto “tra stappate di spumante” e grandi feste in pompa magna”, al nuovo anno 2018, presentato, “sorseggiando un thè caldo, stuzzicando pizzelle e “degustazioni nostrane”, appositamente preparate, presso Bar Pasticceria “Vanità Bakery”, “Hanno rubato l’Orologio”, edito da “InVento edizioni”, con “l’ accurata e quasi accattivante penna” di Antonio Caivano.

Dirigente in grandi aziende piemontesi, ha voluto accendere “una luce, una fiebile fiaccola”, sul “quasi dimenticato” comune Dauno, paese che ha segnato, nel bene e nel male, la sua infanzia e continua ad essere “il suo approdo sicuro contro le grandi onde tempestose della Vita”, tracciando una storia sospesa tra passato e futuro.

Moderatore della serata, Andrea Gisoldi, Associazione Culturale Liberamente.

Gruppo coeso e compatto che, come una grande “famiglia”, in ogni momento dell’anno, cerca per quanto possibile, “di disseminare qua e là, pillole di memoria”, serate ludiche e enogastronomiche, come momento di coesione sociale, aggregazione.

“La chiazza e i chiazzari” come “segnalibro” per conoscere, i particolari più nascosti “delle folte foreste paesane”, ha sottolineato il moderatore, scatenando l’applauso “rompighiaccio” dei lettori presenti.

Nella piazza di Rocchetta è sparito l’orologio, quell’ orologio che “emerge quasi a far da faro, occhio-vigile e mai spento, tra le onde del centro storico”, si è riecheggiato durante la serata letteraria. Emblematica è, a tal proposito, la foto di copertina. Le indagini per questo improbabile furto si intrecciano con storie anche goliardiche e riflessioni antropologiche di un gruppo di amici che si ritrova nella piazza del paese.

“Un buon regalo di Natale”, oltre le solite “spesso futili acquisti tecnologici”, si è avuto modo di rincalzare durante la serata, sottolineando come, il senso della Vita, non bisogna cercarlo nell’ essere fashion a tutti i costi, pur di piacere “a questo o a quel gruppo di amici”, ma (ri)trovarlo nelle “piccole e grandi Bellezze” di ogni giorno.

Un “faro acceso” sulla quotidianità del paese, come accadeva e accade oggi anche se “quasi sottotono”, in cui giovani e meno giovani sono soliti incontrarsi, specialmente il giorno della festa, per discutere di tutto e di tutti anche animatamente, pur restando ciascuno della propria opinione, ha rinfrancato Antonio Caivano.

Un po’ come, ha rimarcato, in seguito, quest’ ultimo, davanti ad un pubblico attento e coinvolto, è accaduto nell’ antica Grecia.

Qui il popolo si riuniva nell’Agorà, la piazza di un tempo, per le assemblee pubbliche, discernendo su piccole e grandi tematiche riguardanti la propria città. Le storie descritte con linguaggio semplice e comprensibile, sia per “i compaesani”, sia per chi, uscendo “dal roboante frastuono della città”, vuole “assaporare” dinamiche amichevoli e conviviali di un Borgo di Capitanata, sono frutto di incontri amichevoli e “chiazzieri”, ha ripavoneggiato il moderatore.

Obbiettivo: raccontare, per quanto possibile, uno spaccato di vita di paese, “piccole e grandi Bellezze” da (ri)scoprire, capaci ancora di suscitare, nell’ animo dei più nostalgici, emozioni tutte da condividere.

Una piccola, intensa, profonda e ricca di colpi di scena storia “paesana” che catturerà l’attenzione del lettore sin dalle prime pagine. Filo conduttore della serata letteraria: Dialogare, Condividere, “costruendo ponti per unire piccoli e grandi realtà, riscaldate da un unico grande Stivale-Italia”.

A cura di Marco Bonnì