Cerignola. In riferimento all’articolo comparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno il 27/12/2017 nella edizione “Nordbarese”, relativo alla presunta assenza di urologi nei reparti di Urologia degli Ospedali di Barletta, Andria e Cerignola nel giorno di Natale, la Direzione Generale della ASL Foggia, la Direzione medica di Presidio del “Tatarella” di Cerignola e la Direzione del suddetto reparto chiariscono quanto segue.

Il 25 dicembre scorso l’Unità Operativa Complessa di Urologia era in piena attività, con personale in servizio e in pronta disponibilità. L’Unità aveva posti letto disponibili per accogliere e curare qualsiasi paziente ne avesse avuto necessità. Nessuna richiesta di consulenza, però, è pervenuta dagloi ospedali di Barletta e Andria né in reparto, né tantomeno ai medici di Pronto Soccorso.

Le cause dell’eventuale disservizio vanno, evidentemente, ricercate altrove.

Tutto ciò a tutela del buon nome dell’Urologia di Cerignola, costruito e creato, con non pochi sacrifici, negli ultimi dodici anni.

Una Unità che da sempre lavora in sinergia con le Urologie limitrofe e con gli ospedali contigui sprovvisti di Urologia, senza mai negare consulenze o posti letto, come attestato dalle numerose consulenze registrate ed i ricoveri effettuati.

Redazione StatoQuotidiano.it