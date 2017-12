PD Manfredonia “Chiediamo assunzione di responsabilità a consiglieri di maggioranza”

Di:

”Dopo gli ultimi avvenimenti ed in particolare il susseguirsi di sospensioni e rinvii del Cosiglio Comunale, il Partito Democratico di Manfredonia si è riunito questa mattina con il gruppo Consiliare ribadendo pieno sostegno all’Amministrazione Comunale. Per questa ragione, nella riunione è emersa la necessità di affrontare, nell’assise che dovrà tenersi nel pomeriggio, tutti i punti all’ordine del giorno, in quanto tutti assolutamente indispensabili per la città.

Auspichiamo un’assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche e di tutti i consiglieri comunali della maggioranza”.

Il Partito Democratico di Manfredonia